Тръмп подаде ръка на Канада след жестоката война с митата

Само преди седмици САЩ и Канада си разменяха 50-процентни мита, нови забрани и заплахи за още по-тежки удари. Сега Доналд Тръмп внезапно смени тона. Американският президент заяви в Дъблин, че отношенията с Канада всъщност са „добри“ и прогнозира, че търговско споразумение може да бъде постигнато „доста скоро“. Още по-важното - той омаловажи опасенията, че Вашингтон може да напусне ключовото северноамериканско търговско споразумение USMCA.

Само преди месец всичко изглеждаше провалено

Обратът е рязък. Преговорите между Вашингтон и Отава се разпаднаха през август след спор около условията за ново търговско споразумение. След това Тръмп наложи 50% мита върху канадски стоки за около 20 млрд. долара, а канадският премиер Марк Карни отвърна с ответни тарифи върху американски продукти.

Ескалацията продължи и през септември. Вашингтон обяви ограничения и забрани върху вноса на определени канадски стоки, включително алкохол, млечни продукти и мотоциклети, а в Канада започна все по-силен натиск за намаляване на икономическата зависимост от американския пазар.

Само дни по-късно обаче Тръмп вече говори съвсем различно.

Всъщност имаме добри отношения с Канада

По време на срещата си с ирландския премиер Михол Мартин в Дъблин Тръмп бе попитан директно дали възнамерява да изведе САЩ от Споразумението между САЩ, Мексико и Канада.

Президентът не даде директен отговор, но тонът му бе показателен. „Всичко върви чудесно. Ще имаме отлични отношения с Мексико. Всъщност имаме добри отношения и с Канада“, заяви Тръмп.

После направи още една крачка. „Вероятно ще видите споразумение с Канада доста скоро“, каза той.

След месец на взаимни удари подобни думи звучат почти като политическо примирие.

Тръмп обаче постави условие

Помирителният тон не означава, че спорът е приключил. Тръмп отново атакува канадската политика спрямо американските земеделци и поиска Отава да намали или премахне тарифите върху част от американския аграрен внос.

Според него Канада трябва да „се отнася по-добре“ към фермерите от САЩ. Американският президент отново посочи особено високите канадски ставки върху някои млечни продукти като пример за несправедливи търговски практики.

Самият Тръмп твърди, че Канада „много силно“ иска сделка. Засега обаче няма официално потвърждение, че прекъснатите през август преговори са възобновени във формален формат.

И Карни вече свали тона

Сигнали за деескалация идват и от канадска страна. След новите американски ограничения Марк Карни даде знак, че Отава не подготвя незабавно нова вълна от ответни мерки и оцени ефекта от част от американските решения като сравнително ограничен.

Карни потвърди и че наскоро е разговарял с Тръмп, макар да не разкри дали търговският конфликт е бил централна тема.

Това е сериозна промяна спрямо началото на септември, когато двете държави буквално си разменяха санкционни списъци, а анализаторите предупреждаваха, че конфликтът може да нанесе тежък удар върху интегрираните производствени вериги в Северна Америка.

USMCA вече не изглежда пред разпад

Най-важният сигнал от Дъблин може да се окаже именно отношението на Тръмп към USMCA. През последните седмици нарастваха опасенията, че американският президент може да използва излизането от споразумението като крайна форма на натиск върху Канада.

Това би било огромен икономически трус. Американската, канадската и мексиканската икономика са дълбоко свързани, особено в автомобилостроенето, енергетиката, земеделието и промишлените доставки. Части и суровини могат да пресичат границата многократно, преди крайният продукт да бъде завършен.

Сега обаче Тръмп видимо отдалечи подобен сценарий. Блумбърг определя думите му като възможен знак за намаляване на напрежението между двете страни.

От „51-я щат“ до „добри отношения“

Обратът е още по-впечатляващ заради политическия фон. Тръмп многократно дразнеше канадците с твърденията, че страната им трябва да стане 51-ят американски щат, а канадския премиер наричаше „губернатор“.

Риториката предизвика силна антиамериканска реакция в Канада и помогна на Карни да изгради образа си на политик, който защитава националния суверенитет срещу натиска от Вашингтон.

Търговската война допълнително задълбочи напрежението. Но след месец на тарифи, ответни тарифи, забрани и заплахи президентът на САЩ вече говори за „добри отношения“.

Изборите в САЩ също натискат Тръмп

Има и силна вътрешнополитическа причина за промяната. Междинните избори за Конгрес са през ноември, а митата носят реален риск от допълнително увеличение на цените за американските потребители.

Блумбърг отбелязва, че част от последните американски мерки срещу Канада са били по-ограничени от първоначално очакваното, а някои са отложени, което оставя време за постигане на компромис. Според агенцията това може да е признание за политическия риск от продължаване на търговската война непосредствено преди изборите.

Особено чувствителни са гранични щати като Мичиган, където канадско-американската търговия осигурява работни места и е пряко свързана с автомобилната индустрия.