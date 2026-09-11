Четвърт век от 11 септември - денят, който промени Америка и света

Днес се навършват 25 години от терористичните атаки на 11 септември 2001 г. - деня, който промени САЩ и остави трайна следа върху целия свят. При четирите координирани атаки на „Ал Каида“ загинаха 2977 души от около 90 държави.

Четвърт век по-късно Америка отново ще замлъкне в памет на жертвите в Ню Йорк, Пентагона и Пенсилвания, а годишнината връща и тежкия въпрос за огромната политическа, военна и човешка цена, която последва след онзи септемврийски ден.

102 минути, които промениха историята

Сутринта на 11 септември 2001 г. започва като обикновен работен ден. В 8:46 часа местно време полет 11 на American Airlines се врязва в Северната кула на Световния търговски център. Само 17 минути по-късно втори похитен самолет - полет 175 на United Airlines - удря Южната кула. Тогава вече става ясно, че светът не наблюдава трагичен авиационен инцидент, а координирана терористична атака.

Малко по-късно трети самолет се врязва в Пентагона край Вашингтон. Четвъртият - полет 93 на United Airlines - се разбива край Шанксвил, Пенсилвания, след като пътници и членове на екипажа научават какво се случва и се опитват да си върнат контрола върху машината. Смята се, че действията им осуетяват атаката срещу друга важна цел във Вашингтон.

Южната кула рухва първа, а след нея пада и Северната. Небостъргачите, които дотогава са символи на икономическата мощ на Ню Йорк, изчезват за часове сред облаци от прах, огън и отломки.

Общо 2753 души загиват в Ню Йорк, 184 - при атаката срещу Пентагона, а 40 пътници и членове на екипажа на полет 93 губят живота си в Пенсилвания. В тези числа не са включени 19-те похитители.

Америка отново се събира на трите места на трагедията

На 25-ата годишнина от атаките възпоменателните церемонии отново ще се проведат на трите места, превърнали се в символи на 11 септември. Президентът Доналд Тръмп ще присъства на церемонията в Пентагона, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще бъде на Кота нула в Ню Йорк. Представители на администрацията ще почетат и жертвите на полет 93 в Пенсилвания.

В Ню Йорк се очаква да присъстват и четирима бивши президенти - Бил Клинтън, Джордж Буш-младши, Барак Обама и Джо Байдън. Така на мястото, където някога се издигаха кулите близнаци, ще се съберат държавни глави, чиито мандати по един или друг начин бяха белязани от последиците на 11 септември.

Традиционно на Кота нула политически речи няма. Имената на загиналите се прочитат от техни близки, а в часовете на ударите и рухването на кулите се пазят минути мълчание. Самата церемония започва около 8:40 часа местно време.

Атентатите промениха не само Америка

Последиците от 11 септември далеч надхвърлиха разрушенията в Ню Йорк и Вашингтон. Атаките поставиха началото на т.нар. глобална война срещу тероризма, доведоха до войната в Афганистан, а по-късно и до американската инвазия в Ирак.

За първи и единствен път в историята си НАТО задейства член 5 от Вашингтонския договор - принципа, че нападението срещу една държава от Алианса се разглежда като нападение срещу всички. Решението беше пряк отговор на атаките срещу САЩ.

Промени се и самото ежедневие. Засилиха се проверките по летищата, разшириха се правомощията на службите за сигурност, появиха се нови антитерористични структури и закони. В САЩ беше създадено Министерството на вътрешната сигурност, а наблюдението, обменът на разузнавателна информация и контролът по границите придобиха съвсем различни мащаби.

Над 900 000 убити във войните след 11 септември

Цената на последвалите конфликти е огромна. По данни на проекта Costs of War на Университета „Браун“ повече от 940 000 души са загинали пряко вследствие на военните действия в Ирак, Афганистан, Сирия, Йемен и Пакистан между 2001 и 2023 г., като над 432 000 от тях са цивилни. Ройтерс също отбелязва, че войните, започнали след 11 септември, са отнели живота на над 900 000 души, основно в Ирак и Афганистан.

Последиците обаче не приключват с военните жертви. Хиляди спасители, пожарникари, полицаи и хора, живели или работили около Световния търговски център, продължават да страдат от заболявания, свързвани с токсичния прах след рухването на кулите. Финансираната от американското правителство здравна програма за пострадалите от 11 септември вече обхваща повече от 150 000 души.

Предполагаемият организатор още чака съд

И четвърт век след атаките една от най-важните съдебни истории остава незавършена. Халид Шейх Мохамед, смятан за основен организатор на атентатите и приближен на Осама бин Ладен, продължава да бъде държан във военния затвор в Гуантанамо.

След години на юридически спорове и отлагания американски военен съд определи процесът срещу него и още трима обвиняеми да започне през юни 2028 г. Мохамед е задържан през 2003 г., а от 2006 г. е в Гуантанамо.

Осама бин Ладен беше убит през май 2011 г. при операция на американски специални части в Пакистан - почти десет години след атентатите, които превърнаха името му в символ на международния тероризъм.

25 години по-късно обещанието остава същото

Доналд Тръмп обяви 11 септември 2026 г. за Ден на патриота и нареди американските знамена да бъдат спуснати наполовина в памет на 2977-те жертви. В прокламацията си той подчертава, че вече цяло поколение американци е израснало без личен спомен от онзи ден.

Именно това е една от големите промени на 25-ата годишнина. За милиони хора 11 септември вече не е личен спомен, а история, която са научили в училище или от разказите на родителите си. За други обаче образите на горящите кули, облаците прах над Манхатън и хората, които чакат напразно близките си да се приберат, никога няма да се превърнат просто в минало.

Днес и Съветът за сигурност на ООН ще насочи вниманието си към борбата срещу тероризма. Четвърт век след атаките посланието на годишнината остава същото - памет за загиналите и предупреждение колко дълго един-единствен ден може да променя историята.