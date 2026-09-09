Китайският Нострадамус предрича гражданска война. През 2027 г.

Дзян Сюецин, китайско-канадски преподавател и политически коментатор, наричан „китайският Нострадамус“, направи серия от прогнози за 2027 г., които според него завършват с вълнения в САЩ, кипящи до степен на гражданска война. Той изложи прогнозите си пред водещия на подкаста Джак Нийл през април 2026 г.



Дзян Сюецин, китайско-канадски преподавател и политически коментатор, си спечели прякора, след като направи серия от геополитически прогнози, които според поддръжниците му по-късно се сбъднаха.

Сред тях бяха точните прогнози за победата на Доналд Тръмп на изборите през 2024 г. и че САЩ и Израел ще се включат в конфликт с Иран по време на втория му мандат.

Сега Дзян разкри обезпокоителна поредица от събития, които според него ще започнат следващата година, произтичащи от войната в Иран и ескалиращото политическо напрежение в Америка.

Дзян каза пред водещия на подкаста Джак Нийл: „Всички съставки за гражданска война вече би трябвало да са налице. Национално недоволство, протести и бунтове. Световната икономика би трябвало да се е сринала до 2027 г.“.

По-конкретно, той предупреди, че ситуацията в Иран ще се разпадне в пълномащабна война, изискваща сухопътна инвазия на САЩ, която евентуално ще заключи страната в конфликта в Близкия изток за още десет години.

След това Дзян заяви, че необходимостта от сухопътни войски в Иран ще доведе до това правителството на САЩ да възстанови националната военна служба, изискваща мъже на възраст едва 18 години да служат в армията.

Дзян прогнозира, че това ще доведе до засилване на Имиграционна и митническа служба (ICE) във всеки голям град, последвано от икономически колапс в САЩ и в крайна сметка от масови бунтове и протести, които биха могли да прераснат в гражданска война.

Покер играчи

За разлика от екстрасенсите и ясновидците, Дзян каза, че е способен точно да предсказва бъдещи събития, използвайки три основни инструмента, включително третиране на държавите и лидерите като покер играчи.

Той пита всеки от тях как според него изглежда „победата“, след което гадае следващия им ход от тази цел.

Учителят каза, че тогава той сравни днешните събития със стари бедствия, които изглеждат подобни. Ако една уверена империя някога е затънала в дълга война, той използва този модел като предупреждение, а не като доказателство.

Оттам нататък, Дзян каза, че наблюдава какво най-активните групи вече вярват, че трябва да се случи. Ако религиозните или политическите играчи вярват в библейските пророчества за края на времето, той предполага, че те ще действат така, сякаш този край е действителен план.

Тръмп, твърди Дзян, вярва, че Бог му е дал мисия да спаси Америка. Спечелването на война в Иран е по избор. Истинската цел би била да се запази властта и да се осигури трети президентски мандат през 2028 г.

„Мисля, че тази война между Съединените щати и Иран само ще ескалира. Не може да има никакъв отпор. Ще видите сухопътно нахлуване в Иран, в който случай Америка ще остане там четири години, мисля, че е оптимистично. Вероятно десет, 20 години“, каза Дзян по време на подкаста от април 2026 г.

„До 2027 г. би трябвало вече да имате рамката за национална военна служба. ICE ще бъде много по-мощна, отколкото хората си представят. Те искат да разположат Националната гвардия във всички големи градове в Америка, защото се готвят за икономически колапс.“

„Той няма его в това нещо. Неговата работа е да получи трети мандат, за да може да спаси Америка“, добави той, обяснявайки предполагаемите мотиви на президента Тръмп в Иран.

Икономически колапс

Относно четвъртата прогноза на Дзян за икономически колапс, той обясни, че непрекъснатите затваряния на Ормузкия проток биха могли да бъдат спусъкът, който ще разруши световната икономика.

Той отбеляза, че евтината енергия и бързото корабоплаване през този ключов воден път поддържат световната финансова система.

Тези прогнози започнаха да се сбъдват през 2026 г., като затварянето на пролива по време на бомбардировките на САЩ доведе до понижаване на цените на петрола, газа и торовете, а след това те се повишиха рязко.

Увеличението на цените на газа и торовете имаше опустошителен ефект върху други стоки, включително храни, като Дзян предупреди, че още едно спиране на дейността през 2027 г. може да дестабилизира света.

„Ако Америка загуби тази война, това означава колапс на американската икономика“, предупреди той.

Що се отнася до последното му предсказание за втора гражданска война в САЩ, човекът, наречен „китайският Нострадамус“, обясни, че не е предвиждал две армии да се сражават на американска земя.

Вместо това, той прогнозира, че САЩ ще станат свидетели на вълнения навсякъде, включително протести, бунтове, бойни действия на ниско ниво и местни бунтове — главно в отговор на нарастващото присъствие на ICE и Национална гвардия във всички големи градове.

До 2030 г. Дзян предупреди, че предвижда по-голяма битка между „глобалисти“ и „националисти“, която ще ескалира както в САЩ, така и в Европа.