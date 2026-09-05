Знаем кой се движи там! Тръмп отправи нова заплаха към Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова остра военна заплаха към Иран, като заяви, че американски удар по комплекса Пикакс Маунтин може да последва „много скоро“, съобщава Нюзмакс. Става дума за силно укрепен подземен обект край тежко повреденото съоръжение за обогатяване на уран в Натанз.

Според Ройтерс комплексът включва две дълбоко разположени тунелни системи. Тръмп твърди, че САЩ следят отблизо всяко движение около тях.

Ако нещо се обърка, ги удряме

Американският президент изтъкна възможностите на разузнаването и космическите технологии на САЩ, включително Космическите сили. По думите му Вашингтон разполага с подробна информация за случващото се около стратегическия обект.

„Водим в Космоса. Знаем всеки, който се движи около Пикакс, знаем всеки, който се движи навсякъде в Иран, и ако нещо се обърка, ги удряме. Удряме ги силно“, заяви Тръмп пред журналисти, цитиран от Нюзмакс.

Той вече отправи подобна заплаха през юли, когато заяви, че американската армия може да атакува обекта „много скоро и много силно“. Тогава Тръмп призна, че САЩ не разполагат с окончателно потвърждение дали Иран е преместил центрофуги в комплекса.

Дребна работа за нас

Тръмп коментира и характера на продължаващия сблъсък с Иран. Той предпочете определението „военен конфликт“, като омаловажи мащаба му от гледна точка на американските военни възможности.

„Много хора не го наричат война. Аз го наричам военен конфликт, защото за нас това е дребна работа. Не е нещо голямо“, заяви американският президент. Тези думи идват ден след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс също отказа да нарече бойните действия „война“, отбелязва Нюзмакс.

Тунели, които са изключително трудна цел

Пикакс Маунтин привлича вниманието заради дълбоките си подземни тунели и близостта до Натанз. Именно защитата на комплекса го прави особено трудна военна цел.

Според оценки, цитирани от Ройтерс, тунелите могат да се намират толкова дълбоко, че да са извън възможностите за директно пробиване дори на най-мощните американски противобункерни боеприпаси. При подобен сценарий военен удар би могъл да бъде насочен към входовете, инфраструктурата и достъпа до комплекса, без това непременно да означава унищожаване на всичко под земята.

Ормуз остава другата гореща точка

Тръмп говори и за Ормузкия проток, като заяви, че Иран е поставял мини във водния път, а американски миночистачи са ги отстранили. „Те имаха мини, ние ги премахнахме всичките с нашите миночистачи“, каза президентът, цитиран от Нюзмакс.

Той посочи и изграждането на алтернативни нефтопроводи като възможност в бъдеще стратегическото значение на протока да бъде намалено. Засега обаче Ормуз остава един от най-важните маршрути за световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Само четири товарни кораба преминаха за ден

Напрежението вече се вижда и в корабоплаването. По данни на Kpler, цитирани от Ройтерс, в четвъртък през Ормуз са преминали само четири товарни кораба при средно около 15 за предходните десет дни. Данните не включват корабите, които плават с изключени транспондери.

Понижената активност в протока върви успоредно с новото покачване на петролните цени. Ройтерс съобщава, че суровината се насочва към най-силното си седмично поскъпване от средата на юли на фона на подновеното напрежение между Вашингтон и Техеран.