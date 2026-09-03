Среднощна атака разтърси Мюнхен. Двама българи са арестувани

Среднощна атака със запалителни устройства срещу строителна площадка пред централата на един от ключовите германски технологични концерни вдигна полицията на крак в Мюнхен. Около полунощ устройства били хвърлени от автомобил пред „Rohde & Schwarz“ в квартал Берг ам Лайм, като едното се възпламенило в района на строителни контейнери. Малко по-късно полицията задържала 28-годишна жена и 38-годишен мъж - и двамата български граждани. Германските власти все още изясняват връзката им с нападението и към този момент не са обявили мотив.

Очевидец видял как устройствата летят от автомобила

Сигналът бил подаден от свидетел малко след полунощ. Според информацията на BR24 той видял как от автомобил се хвърлят запалителни устройства към строителната площадка пред централата на компанията на „Мюлдорфщрасе“.

Едното устройство се възпламенило до строителни контейнери. Пристигналият почти веднага полицейски патрул успял да потуши огъня, преди пламъците да причинят по-сериозни поражения. Няма ранени, а нанесените материални щети са определени като незначителни.

На мястото обаче било открито и второ запалително устройство, което не се задействало. Районът бил отцепен в широк периметър, а специалисти от Баварската криминална полиция го обезвредили. Германският „Мюнхнер Меркур“ съобщава, че операцията е довела до голямо полицейско присъствие през нощта около „Инсбрукер Ринг“.

Двамата българи хванати на близка бензиностанция

Полицията започнала издирване веднага след сигнала. При акцията 28-годишната жена и 38-годишният мъж били открити и задържани на бензиностанция на близкия „Инсбрукер Ринг“.

И двамата са български граждани, потвърждават германските медии. Разследващите обаче изрично посочват, че тепърва трябва да бъде установено каква е точната им връзка със случилото се. Нито BR24, нито полицията към момента съобщават за установен мотив или за повдигнати конкретни обвинения срещу двамата.

Целта не е обикновена технологична компания

„Rohde & Schwarz“ е един от големите германски технологични концерни и работата му далеч надхвърля гражданската електроника. Компанията разработва системи за сигурни комуникации, радиооборудване, киберсигурност и технологии за държавни институции, въоръжени сили и служби за сигурност. Самата компания посочва, че централната й научноизследователска и развойна дейност е базирана именно в централата в Мюнхен.

„Rohde & Schwarz“ е ключов доставчик и за германските въоръжени сили. Компанията участва в програмата за дигитализация на сухопътните операции на Бундесвера и доставя защитени, устойчиви на смущения комуникационни системи. Германската обществена телевизия А Ер Де припомня и голям договор за около 20 000 защитени цифрови радиостанции за комуникационна система на Бундесвера.

Концернът има повече от 15 000 служители по света и приходи от 3,16 млрд. евро за финансовата 2024/2025 г. Само подразделението му за киберсигурност разполага с над 600 служители, а компанията предлага и решения за комуникация с класифицирана информация.

Мотивът остава най-голямата неизвестна

Германските власти засега не са обявили дали при избора на мястото е имало връзка с дейността на „Rohde & Schwarz“. Няма официални данни и за политически, екстремистки или друг мотив. Разследването продължава, като полицията трябва да установи както обстоятелствата около двете запалителни устройства, така и точната роля на задържаните български граждани.