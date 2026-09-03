Ужас посред бял ден в наш град. Жена бяга от преследвач и моли за помощ

Разплакана и изплашена жена притичала към двама непознати мъже в оживен район на Стара Загора и ги помолила за помощ, защото мъж я преследвал. Според разказа на единия от тях жената заявила, че се страхува да не бъде изнасилена. Двамата я прибрали на сигурно място, тръгнали след преследвача и го задържали до пристигането на полицията. ОДМВР-Стара Загора потвърждава, че 31-годишният мъж е следвал жената и й е отправял нецензурни реплики, но към момента полицията не е съобщавала за повдигнато обвинение за опит за изнасилване.

Тя беше разплакана и помоли за помощ

Случаят се разиграл около обяд в района на музикалното училище. Живко Костов разказа пред Нова телевизия, че около 12:20-13:00 часа жената притичала към него и негов приятел в силно разстроено състояние.

„Тя беше разплакана и помоли за помощ. Каза на мен и моя приятел, че я гони човек, беше много притеснена и ние я прибрахме в магазина, пред който бяхме“, разказа Костов.

Малко преди това, по първоначалната информация на полицията, жената вървяла по улица в Стара Загора, когато 31-годишният тръгнал след нея и започнал да й отправя нецензурни думи. Официалните данни потвърждават, че тя потърсила помощ от двамата мъже, които се намирали наблизо.

Качили се в колата и тръгнали след него

По думите на Живко Костов преследвачът се придвижвал с велосипед. След като оставили жената на сигурно място, той и приятелят му се качили в автомобил, тръгнали след мъжа и подали сигнал на телефон 112.

„Полицията дойде веднага“, каза Костов. От ОДМВР-Стара Загора съобщават, че двамата граждани са задържали 31-годишния до пристигането на полицейския екип. Мъжът е отведен в районното управление и първоначално е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство.

Пуснете ме, имам работа

Костов разказва още, че докато двамата го държали, 31-годишният отричал да има нещо общо със случилото се. Според свидетеля поведението му не се променило и след пристигането на униформените.

„Държеше се много нагло с униформените и дори ги помоли да го пуснат, защото имал работа и не му се занимавало с глупости“, заяви Костов. Тази част от разказа е свидетелска версия и засега не е потвърдена отделно от полицията.

Твърдение и за други жени предишната вечер

Живко Костов твърди още, че е получил информация за подобен инцидент от предишната вечер. Според него същият мъж е притеснявал две млади майки с малки деца в парк в Стара Загора. Местен сайт също цитира Костов с твърдение за непристойни действия пред жените. Към момента няма публично потвърждение от МВР, че задържаният е свързан и с този случай.

Инцидентът от 2 септември се е случил посред ден в оживена част на областния град. Разследването трябва да установи какво точно е било намерението на 31-годишния и дали има данни за други негови прояви. Засега официално потвърдените факти са, че той е преследвал жената, отправял й е нецензурни реплики, бил е задържан след намесата на двама граждани и по случая е образувано досъдебно производство.