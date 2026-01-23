„Беше като шега“... Сигнал за насилие над 3-годишно дете разтърси Враца

Скандален сигнал за насилие над тригодишно дете в детска градина във Враца е в основата на започнало разследване, съобщи бТВ. Родителите на момченцето твърдят, че учителка е залепила устата му с тиксо, а след това го е увещавала да не разказва у дома, определяйки случилото се като „шега“. Случаят предизвика остри реакции и противопостави родители, преподаватели и институции.

Според майката над детето е било упражнено както физическо, така и психическо насилие, а ситуацията е била животозастрашаваща. Детето е разказало за случилото се на 9 януари, като по думите ѝ друг учител е станал свидетел на момента, в който устата на момченцето е била залепена с тиксо от педагог. Между двамата възрастни е избухнал скандал, който поставя под въпрос случилото се в групата.

Директорката на детската градина Ваня Недялкова заяви, че е била изключително изненадана от сигнала и подчерта, че до момента не е имало оплаквания срещу въпросната учителка. По думите ѝ твърденията на майката не са потвърдени. „Тази госпожа работи от две години при нас, има отлични отзиви, децата са привързани към нея и я възприемат видно спокойно. Не знам за конфликт между учители или родители“, каза Недялкова.

От община Враца също реагираха. Зам.-кметът Петя Долапчиева заяви, че в администрацията досега не е постъпвала жалба срещу детската градина. Тя посочи, че са проведени разговори с психолог, който е готов да окаже подкрепа както на семейството на детето, така и на персонала в учебното заведение, докато тече проверката.

Междувременно част от родителите в групата защитиха детската градина и определиха сигнала като спекулация. „Познавам майката, децата ни са в една група и категорично не ѝ вярвам. Моето дете идва спокойно и с усмивка на градина“, заяви един от родителите, което допълнително изостри напрежението около случая.

По сигнала вече е образувано досъдебно производство, а разследването трябва да изясни дали е упражнено насилие и дали са нарушени основни правила за безопасност и грижа за децата. Докато институциите проверяват фактите, случаят остава болезнен тест за доверието в системата на предучилищното образование и за границите, които никога не бива да бъдат преминавани.

