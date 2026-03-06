Тежък капан в София. Кои са задържаните

Специализирана полицейска операция на СДВР доведе до серия арести, иззети наркотици, пари и незаконно оръжие. Сред задържаните са активни криминално проявени лица и местни дилъри, пласирали дрога в различни квартали на столицата, научи GlasNews.bg.

Мащабна полицейска операция срещу наркоразпространението бе проведена на 4 и 5 март на територията на София. В акцията участваха служители от сектор „Наркотици“ към СДВР, криминалисти от районните управления, отдел „Специализирани полицейски сили“, както и бойци от елитното звено „КОБРА“.

По данни на полицията операцията е била насочена към разбиване на дилърски канали и местни лидери, които пласират наркотици в отделни квартали и махали на столицата. Най-сериозният удар е нанесен вчера следобед при акция на ул. „Татарли“, където криминалисти от Четвърто РУ и сектор „КОБРА“ нахлули в дома на дилър от активния криминален контингент.

По предварителна информация той е разпространявал фентанил и метамфетамин („кристали“) в района. В жилището полицаите задържали още девет души, за които се предполага, че са съпричастни към разпространението на наркотиците. При претърсване на пристройка към имота са открити и иззети: бяло прахообразно вещество, увито в хартия над 4100 евро в брой два пистолета с нарязани цеви.

На всички задържани е наложена полицейска мярка до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство по чл. 354А, ал. 3 от Наказателния кодекс.

В хода на операцията криминалисти от Шесто районно управление задържали и 26-годишен дилър, който доставял наркотици на клиенти директно с автомобила си. След получена оперативна информация той бил спрян за проверка от сили на ОСПС – СДВР на ул. „Раковски“.

При обиск в ниша под волана на автомобила полицаите открили: 15 пликчета метамфетамин – около 50 г 11 пликчета амфетамин – около 50 г 5 пликчета с таблетки екстази 20 пликчета марихуана – над 70 г голяма сума пари.

Мъжът, който е известен на полицията, е задържан за 24 часа, а след доклад в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение и е наложена мярка „задържане под стража“ до 72 часа.

Същия ден служители на „Специализирани полицейски сили“ спрели за проверка в центъра на София 43-годишна жена, за която постъпила информация, че разпространява наркотици.

При претърсване на автомобила ѝ били открити шест полиетиленови пликчета с бяло прахообразно вещество. Тестът за шофиране след употреба на наркотични вещества дал положителен резултат. Жената, която също е криминално проявена, е задържана за 24 часа.

След доклад на материалите в прокуратурата ѝ е повдигнато обвинение и е постановено задържане до 72 часа. Вчера криминалисти от сектор „Наркотици“ към СДВР задържали в столичния квартал „Дружба“ още един дилър от активния криминален контингент – 45-годишен софиянец.

По информация на полицията той пласирал метамфетамин на територията на целия град. При личния обиск у него били открити: две топчета метамфетамин 1000 евро.

При последвалото претърсване в дома му полицаите намерили: пластмасова кутия с бяло кристалообразно вещество около 10 000 евро Мъжът също е задържан за срок до 24 часа.

В рамките на операцията на 4 и 5 март в районните управления на СДВР са задържани още 13 души, у които са открити малки количества различни видове наркотици. Срещу тях са образувани бързи производства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com