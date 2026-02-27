Щракнаха белезници на укриващ се престъпник-беглец

Криминално проявен 32-годишен мъж е задържан при съвместна операция на полицията и жандармерията в района на село Мокрен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен. Срещу него са повдигнати обвинения за неизпълнение на полицейско разпореждане и за управление на моторно превозно средство след употреба на забранени вещества.

Около 23:00 часа снощи мъжът, който управлявал лек автомобил Ауди А5, не е спрял на подаден сигнал от полицейски екип и е направил опит да избегне проверката. Колата е била спряна с помощни средства. При извършения тест за наркотични вещества е отчетен положителен резултат.

В рамките на последвалите действия, в които е участвало и служебно полицейско куче, в автомобила са открити и иззети вещества, реагирали положително при полеви тест за наркотици.

Задържаният е отведен в Районното управление в Котел и е задържан за срок до 24 часа. По случая са образувани бързо и досъдебно производства.

Операцията е реализирана по план на ОДМВР-Ямбол със съдействието на ОДМВР-Сливен и Зоналното жандармерийско управление-Бургас.

От МВР съобщиха и за друг случай от вчера - системен нарушител е бил задържан при полицейска операция в района на община Нова Загора след принудително спиране на автомобил.

