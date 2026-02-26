София Андреева във върховен екстаз. Нови думи за Петрохан

Майката на посочения от самата нея като наркоман основен свидетел срещу групата на покойния спелеолог Ивайло Калушев – Валери Андреев София, разкри, че не всички на „Петрохан“ са били гей, както твърдят упорито представители на Има такъв народ, включително в Народното събрание.

И тази сутрин лидерът на Слави-Трифоновата формация в парламента Тошко Йорданов, обяви отново шестте трупа при хижа „Петрохан“ и под връх Околчица в кемпера за част от „педофилска секта“, като не спести за пореден път съждението си, че всички възрастни мъже от нея упражнявали насилие върху малките момчета.

И съвсем не без основание.

София Андреева обаче опитва да хвърли нова порция разкази за разстреляните нейни близки на хижата – Дечо Василев и Пламен Статев, като разкри, че първият всъщност е бил хетеросексуален:

„Дечо. На тази объркана, робска планета, пълна с подли, малки душици, има мъже, които искат жената до тях да пълзи. Дечо караше жените до себе си да полетят.

Винаги усмихнат, зареден със шеги, внимателен, грижовен и безкрайно чист. м Така ще го помня. За мен е ЧЕСТ, че те познавах, Дечи!“, пише тя. А за другия убит Пламен добави, че се обръщали един към друг с любезност, както и че той се е присъединил към групата на Калушев с около 2-3 години закъснение.

„Всичките пари, които притежаваше и всичко, които получаваше от родителите си, даряваше на групата. Така, както правеха и всички останали. Всичко им беше общо, а и девизът „Един за всички, всички за един“.

Последно знам, че с пари от баща му купиха много модерен цветен принтер, който ставаше и за текстил. Щяха да въртят бизнес с тениски. Чудя се, това веществено доказателство дали ще бъде изнесено и то с пазарска количка. За мен е ЧЕСТ, че те познавах, Пламби!“, пише Андреева. И не случайно натъртва върху думата „чест“ – ползвана от тримата при посоченото уж като тяхно сбогуване в прегръдка като доказателство на разследващите, че бил ритуал преди предстоящото масово самоубийство на хижата.

