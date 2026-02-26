Зимата се прави на пролет: времето се сменя за часове

Една нощ с леден дъх, един ден с почти пролетна усмивка – и пак завой. Така ще изглеждат следващите дни според прогнозата на Национален институт по метеорология и хидрология.

През нощта срещу петък температурите ще се смъкнат между минус 3° и 2°, в София – около минус 2°. Сутринта ще щипе, особено по откритите места и в котловините.

После картината рязко се сменя. Петъкът ще бъде предимно слънчев, със слаб вятър и максимални температури между 7° и 12°. В столицата – около 9°. Ден за разкопчано палто, но не и за пълно доверие към сезона.

По Черноморието слънцето ще преобладава, следобед с временни увеличения на облачността. Максималните стойности ще са 6°–8°, морската вода остава студена – 5°–7°, а вълнението – спокойно.

В планините ще е предимно слънчево, но ветровито. На 1200 метра – около 3°, на 2000 метра – около минус 3°, при умерен до силен север-североизточен вятър.

Съботата ще повтори сценария – слънце с повече облаци над Източна България, почти без валежи. Минималните температури ще паднат до минус 5°, а дневните ще стигнат 8°–13°.

В неделя сутринта по Черноморието и в низините ще има мъгли, но тенденцията вече е ясна – температурите тръгват нагоре. Зимата още не си тръгва, но започва да отстъпва терен. И го прави ту с усмивка, ту със студена хватка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com