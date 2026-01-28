Потоп! 14 области с оранжев код утре

Средиземноморски циклон поема контрола над времето у нас и в четвъртък носи интензивни валежи, локални гръмотевици и рязка промяна на вятъра. От Национален институт по метеорология и хидрология обявиха оранжев и жълт код за 14 области на страната.

Жълт код важи за София-област, Кюстендил, части от Благоевград и Пазарджик, Пловдив, части от Хасково, Стара Загора, Сливен, част от Ямбол, части от Бургас, Варна, Шумен, както и райони от Смолян и Кърджали.

Оранжев код е в сила за части от Благоевград, Пазарджик, Смолян и Кърджали, както и за части от Хасково, Ямбол и Бургас – там се очакват значителни количества дъжд.

През нощта облачността ще се увеличи над цялата страна, като на места в Западна България ще превали слаб дъжд. В Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е почти тихо, а в Източна България – с умерен югозападен вятър. Минималните температури ще са между 0° и 5°, в югоизточните райони до 7–8°, в София – около 2°.

В четвъртък валежите ще се активизират от юг още преди обяд и до вечерта ще обхванат почти цялата страна. Южна България е под риск от по-обилни дъждове, а в югоизточните райони са възможни гръмотевици. В Северозападна България валежите ще са слаби или липсващи. Вятърът временно ще отслабне, следобед ще се ориентира от север–североизток и привечер в Североизточна България ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, малко по-високи в Източна България; в София – около 7°.

В планините ще е предимно облачно с значителни валежи – в Южна България от сняг, под 1600 м от дъжд. Следобед валежи ще има и по Стара планина. Температурите: около 5° на 1200 м и -1° на 2000 м.

По Черноморието дъждът ще започне около обяд от юг и до вечерта ще обхване цялото крайбрежие. Вятърът ще се обърне от югоизток и за кратко ще се усили. Максималните температури ще са 10°–14°.

Какво да имаме предвид?

Очаквайте локални наводнения и затруднения в трафика в зоните с оранжев код.

В планините – зимни условия и силен вятър по билата.

По морето – влошено време след обяд.

