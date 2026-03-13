Скандал. Андреа на съд заради Кубрат Пулев

В ранните часове на вчерашния четвъртък вместо на сцената или пред камера за нов клип попфолк звездата Андреа се оказа на едно от най-нетипичните за нея места - в съдебната зала.

Причината? Иск, подаден от човек от обкръжението на дългогодишната й половинка Кубрат Пулев, който поставя под въпрос финансовите жестове на боксьора към нейното семейство. За Андреа ситуацията е не просто абсурдна, но и дълбоко обидна. В основата на спора стоят платени почивки, на които певицата е заминала заедно с родителите си, като средствата са били осигурени от Пулев.

"С майка ми и баща ми трябваше да се явим в съда тази сутрин по дело заради това, че Кубрат Пулев ни е платил две почивки. За мен семейството винаги е на първо място и трябваше да се обяснявам защо Кубрат е направил този жест към нас.

Получих информация, знам кой е човекът, който е предявил тези претенции или и аз не знам как да ги нарека, но няма да го споменавам въобще сега. Но искам пак да кажа, че нашето приятелство с Кубрат е дългогодишно и никой няма да може да го развали", сподели Андреа пред Съдебната палата.

"Има хора, на които не им е приятно, че съществува уважение и разбирателство между двама човека, без значение дали те са заедно или не, и други, на които не им е приятно това", добавя певицата.

Андреа припомня, че връзката им с Кубрат невинаги е била блясък и лукс. Те са започнали пътя си заедно, когато и двамата са имали "нула приходи", и са се подкрепяли взаимно до постигането на световен успех.

