5 зодии осъществяват заветните си мечти до 20 май

Периодът до 20 май ще бъде особено силен за пет зодиакални знака, които според астролози ще получат подкрепа от Вселената в различни сфери от живота си. Астрологът Мей, цитирана от YourTango, смята, че влиянието на сезона на Телец, заедно със важни планетарни движения, ще донесе повече стабилност, възможности и вътрешна сила. При някои зодии ще се активират финансови промени, а при други - нови отношения или дълбока лична трансформация. Според нея именно следващите дни могат да се окажат решаващи за бъдещето на тези знаци.

Телец

За Телците този период има особено значение, защото съвпада със собствения им астрологичен сезон. Според Мей в живота им започва напълно нов цикъл, свързан със новолунието и преминаването на Марс в Телец. Това постепенно връща енергията, увереността и усещането за стабилност.

Астрологът смята, че след по-напрегнатия период в Овен Телците най-после ще усетят облекчение и по-ясна посока. Допълнителен тласък дава и излизането на Уран от техния знак след седемгодишно влияние. Според Мей това отваря период на повече възможности, жизненост и движение напред.

Близнаци

При Близнаците силно влияние оказва Венера, която остава в техния знак до 18 май. Според Мей това носи повече чар, вътрешно сияние и привлекателност, а подобни периоди се случват само веднъж годишно.

Астрологът отбелязва още, че финансовото състояние и психическото равновесие на Близнаците постепенно започват да се подобряват. Особено важно сега е да бъдат отворени към нови запознанства и социални контакти, защото именно те могат да се окажат източник на късмет и нови възможности. Освен това Уран вече поставя началото на нов седемгодишен цикъл, който ще донесе сериозни промени в живота им.

Дева

Според Мей Девите се чувстват особено добре по време на сезона на Телец, защото и двата знака принадлежат към земния елемент. Именно тази енергия им носи усещане за стабилност, подкрепа и увереност.

Астрологът смята, че начинанията, започнати през този период, имат голям шанс за успех. Девите могат да използват следващите дни за обучение, пътувания и личностно развитие. Постепенно те ще започнат да изграждат по-зряла, устойчива и уверена версия на себе си.

Скорпион

За Скорпионите месец май се превръща във важна повратна точка. Мей обяснява, че сезонът на Телец традиционно влияе силно на този знак, защото двата знака се намират в астрологична опозиция и по определен начин се допълват.

Пълнолунието в Скорпион от 1 май според нея е отключило процес на вътрешно прочистване и приключване на стар шестмесечен цикъл. Именно това може да отвори място за положителни промени, особено във финансовата сфера. До 20 май са възможни важни събития, свързани с растеж и обновление.

Козирог

Енергията на Телец е изключително благоприятна и за Козирозите, защото двата знака принадлежат към елемента Земя. Според Мей това носи усещане за стабилност и подкрепа от страна на близките и обкръжението.

Особено силни могат да бъдат промените в личните отношения. Астрологът смята, че Козирозите ще бъдат по-отворени към нови запознанства и задълбочаване на съществуващите връзки. Усилията, вложени в любовта и отношенията през този период, могат да доведат до създаването на по-смислени и трайни връзки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com