За първи път без военна техника на парада в Москва

Русия провежда днес скромен парад в Деня на победата. За пръв път от почти две десетилетия военната техника ще отсъства от Червения площад в Москва.

Само лидерите на Беларус, Малайзия и Лаос, както и словашкият министър-председател Роберт Фицо, са пристигнали в Москва. Миналата година на парада присъства китайският лидер Си Дзинпин.

Промяната в мащаба е следствие от поредица украински далекобойни удари по руски енергийни съоръжения през последните седмици. Кремъл засили мерките за сигурност, включително чрез периодично изключване на мобилния интернет в столицата, съобщава Bulgaria ON AIR.

Зеленски нареди Украйна да не атакува парада

Украинският президент Володимир Зеленски издаде указ, с който нареди на армията да не атакува парада, и потвърди размяна на по 1 000 задържани.

"Червеният площад е по-малко важен за нас от животите на украинските пленници, които могат да бъдат върнати у дома", заяви той.

Зеленски изрази надежда американски пратеници да посетят Украйна през следващите седмици за подновяване на преговорите, след като водещият украински преговарящ се е срещнал с американски представители във Флорида тази седмица.

Двете страни продължиха да разменят удари преди влизането в сила на примирието.

Украинските военновъздушни сили съобщиха за 67 руски дрона - най-малкия брой за почти месец. Русия обяви, че е свалила над 400 украински дрона, 100 от тях над Москва, а Киев потвърди удари по рафинерии в Ярославъл и Перм.

Около 13 летища в Южна Русия бяха затворени след удар по навигационен център в Ростов на Дон - полетите бяха частично възстановени по-късно, пише БГНЕС.

