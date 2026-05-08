Най-бедните градове на Балканите. Два са в България

На Балканите икономическите различия между отделните градове и региони са огромни. Столици като София, Белград и Загреб се превърнаха в регионални икономически центрове, привличащи инвестиции, туризъм и технологични компании. Далеч от тези динамични метрополии обаче съществува една различна реалност - белязана от обезлюдяване, безработица и дългогодишен икономически упадък.

Северозападна България: символ на демографския срив

Сред градовете, които често се свързват с бедността и икономическите трудности в региона, е Видин. Градът е част от един от най-бедните райони не само в България, но и в Европейския съюз. Някога важен дунавски център, днес Видин се сблъсква със сериозен демографски срив, застаряващо население, ниски доходи и ограничени възможности за работа. Въпреки подобренията в инфраструктурата и връзката с Румъния чрез Дунав мост 2, икономическото възстановяване остава бавно.

Подобна е ситуацията и в Сливен, където високата безработица и социалното неравенство продължават да бъдат сериозни проблеми.

Албания: бедност и масова емиграция

В Албания Кукъс често е посочван в регионални икономически изследвания като един от най-бедните градове на Балканите. Разположен в планински район с ограничена индустрия, градът страда от десетилетия на емиграция, тъй като много млади хора търсят по-добър живот в чужбина или в столицата Тирана.

По на север, Шкодра също изостава икономически спрямо по-развитите крайбрежни и столични райони на страната, макар че туризмът постепенно започва да носи известни възможности за растеж.

Наследството на деиндустриализацията в бивша Югославия

Последиците от разпадането на Югославия и индустриалния колапс от 90-те години все още се усещат в редица градове в региона. Лесковац (Сърбия), някога известен като силен текстилен център, преживява тежък икономически спад след войните и международните санкции.

Бор (Сърбия), въпреки богатите си медни находища, дълго време страда от икономическа нестабилност и сериозни екологични проблеми.

В Зеница (Босна и Херцеговина), град изграден около тежката индустрия и стоманодобива, последствията от войната и деиндустриализацията продължават да определят ежедневието на местните жители.

Политическа нестабилност и регионални неравенства

В други части на Балканите бедността е тясно свързана с политическа нестабилност и регионални разделения. Митровица остава разделен град с ограничени инвестиции и слабо икономическо развитие.

В Северна Македония Тетово се намира в един от най-бедните региони на страната, където емиграцията се е превърнала в трайна социална тенденция.

От другата страна на Дунав, Васлуй често се посочва като пример за икономическите трудности в североизточна Румъния - ниски доходи, ограничени възможности за работа и масова трудова миграция към Западна Европа.

Между упадъка и надеждата

Въпреки всички трудности, тези градове не са лишени от потенциал. Повечето от тях притежават богата история, силна местна идентичност и ценна културна среда. Европейските фондове, развитието на туризма, новите транспортни връзки и отделни инвестиционни проекти започват постепенно да създават предпоставки за възстановяване.

И все пак контрастът между проспериращите балкански столици и изоставащите регионални градове остава едно от най-ярките икономически разделения в Югоизточна Европа днес.

