Фалитите у нас намаляват, но скрити рискове дебнат икономиката

Общият брой на фирмените фалити в България продължава да намалява през 2025 г., затвърждавайки тенденцията за тригодишен спад. Страната се нарежда сред по-стабилните пазари в Централна и Източна Европа, но според анализа на Coface (Кофас) реалната картина е по-сложна заради практики, които прикриват действителния брой на несъстоятелностите.

Три години спад на фалитите

Данните, представени от икономиста Матеуш Дадей, показват, че през 2025 г. фалитите в региона на ЦИЕ достигат 46 161 компании - ниво, близко до това от 2024 г. и под пиковите стойности от 2023 г., когато банкрутите надхвърлят 50 000. България отчита спад от близо 6%, нареждайки се сред държавите с подобрение, заедно с Унгария, Латвия, Литва, Словакия и Хърватия.

В страната тенденцията на намаляване се запазва вече трета година, като през 2025 г. случаите на несъстоятелност намаляват с 6,2% спрямо предходната година. Съотношението между действащи фирми и фалити остава под 1 промила - показател, който поставя България сред по-стабилните икономики в региона.

Скритата страна на статистиката

Въпреки положителните данни, от Coface предупреждават, че реалният коефициент на несъстоятелност е по-висок. Причината е широко разпространената практика компании да се прехвърлят на физически лица без активи, което прикрива реалния мащаб на фалитите.

По тази причина експертите изчисляват, че действителният брой на банкрутите може да достига между 2 и 3 промила. Това поставя под въпрос част от оптимистичната картина, която показва официалната статистика.

Най-устойчивите сектори

През 2025 г. фармацевтичната и козметичната индустрии остават най-стабилни. Те се отличават с ниски нива на несъстоятелност, благодарение на високата добавена стойност и стабилното вътрешно търсене.

Тези отрасли продължават да бъдат буфер срещу икономическите сътресения и дават сигнал за устойчивост в определени сегменти на икономиката.

Еврото като фактор за стабилизация

Според Матеуш Дадей въвеждането на еврото от януари 2026 г. може да изиграе ролята на външен стимул за подобряване на институционалната среда в България. Той подчертава, че това ще подпомогне икономическото сближаване и ще има положителен ефект върху развитието на страната.

„През 2026 година не забелязваме значим ефект върху инфлацията. Не са изключени отделни случаи на манипулиране на цени, но това не е системна практика“, посочва той, като допълва, че контролът от страна на правителството е ефективен.

Силен растеж, но ниска производителност

България се нарежда на второ място в региона по кумулативен ръст на БВП от 19,2% за периода от края на 2019 г. до 2025 г. Пред нея е Хърватия, а след нея - Полша. Въпреки това страната остава сред тези с най-ниска производителност на труда, което е ключов фактор за по-бавното догонване на по-богатите икономики.

Основен двигател на растежа остава частното потребление, но от средата на 2024 г. се наблюдава засилване на ролята на инвестициите.

Енергийният шок - най-голямата заплаха

Според анализа на Coface най-сериозният риск за бизнеса през 2026 г. ще бъдат растящите енергийни разходи. Те вече се разглеждат като водещ фактор за бъдещи фалити.

Енергийният шок, свързан с войната между САЩ и Иран, ще влияе върху икономиката чрез намалено потребителско доверие, ограничено фискално пространство и възможно затягане на паричната политика. България е сред страните, в които този ефект ще се усети най-силно.

Най-уязвимите отрасли

Най-засегнати от текущата ситуация се очаква да бъдат наземният транспорт, химическата индустрия и производството на базови метали. За сметка на това финансовите услуги, телекомуникациите и здравеопазването остават относително защитени.

Допълнителен натиск идва от т.нар. „Шок от Китай 2.0“, който увеличава конкуренцията и принуждава европейските компании да намаляват маржовете си и да оптимизират разходите.

По-ниски прогнози за растеж

На фона на глобалната несигурност Coface ревизира надолу прогнозите си за региона. За България очакваният икономически растеж за 2026 г. вече е около 2%, спрямо 2,4% в началото на годината.

Заключението на анализа е категорично - въпреки стабилните показатели в момента, икономиката навлиза в период на повишени рискове, при който външните фактори ще играят решаваща роля.

