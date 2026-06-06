Шокиращи данни за договори и аванси обяви Александър Пулев

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че са установени шокиращи данни за нарушения на добрите икономически и търговски практики, включително авансови плащания до 100%, индексации на аванси и договори, срещу които не е получено реално изпълнение. В интервю за БНТ той заяви, че предстои публично представяне на информация за „корупционни и скандални схеми“, случвали се през последните години.

По думите му има и „много сериозни съмнения за корупция“ в големи структури, които имат значение за икономиката. Пулев свърза тези действия с първата задача на правителството - да установи реалното състояние на завареното наследство, преди да приложи подготвените реформи.

Тежко наследство преди реформите

Вицепремиерът заяви, че правителството има воля да се справи с кризите и предизвикателствата, но първо трябва да бъде изяснена стартовата база, от която кабинетът започва работа. Той подчерта, че управлението не търси оправдания, а ясна картина на състоянието в икономическите структури.

„Имаме едно правителство, което има всичката нужна реформаторска воля и енергия да се справи с всичките кризи и предизвикателства. Разбира се, подготвили сме цялостна реформа, която да подкрепи държавата, да ускори икономическия растеж, но трябва да се справим на първо място с тежкото наследство, което ни беше оставено от предишните управляващи“, заяви Пулев.

Той допълни, че кабинетът вече е задвижил конструктивни политики и реформи, но за да бъдат приложени правилно, трябва да се знае какво точно е състоянието на заварените структури.

„Ние не искаме да се оправдаваме, но искаме да знаем стартовата база, на която да започнем да градим с всички конструктивни политики и реформи, които вече сме задвижили“, каза още вицепремиерът.

Спрени плащания и предстоящ брифинг

Пулев обяви, че първите му действия в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията са били насочени към финансов контрол. По думите му той е спрял всички плащания по договори за обществени поръчки в министерството, докато бъде проверено какво стои зад тях.

„Има там вече достатъчно информация, за да направим след няколко дни смислен брифинг. Аз ще съм готов заедно с екипа да разкрия всички корупционни и скандални схеми, които са се случвали през последните години. Има неща, които наистина са шокиращи, има неща, които са свързани с потъпкване на всички добри икономически и търговски практики като авансиране до 100% плащания на договори, индексация на аванси, срещу които нищо не е получено. Имаме много сериозни съмнения за корупция в големите структури, определящи икономиката“, заяви Пулев.

Вицепремиерът уточни, че публичното представяне на информацията ще бъде само първата стъпка. След това ще последват действия, за да има конкретен резултат, включително сезиране на компетентните контролни органи.

ДКК и сигналите за реалното състояние на дружествата

Пулев коментира и промените в Държавната консолидационна компания, включително решението бившият енергиен министър Росен Христов да стане член на Съвета на директорите. По думите му промените са част от усилията за заздравяване на ръководните структури, след като първоначалните оценки за състоянието на дружествата са се разминавали със сигналите, получени от хора и търговски контрагенти.

„Имахме сигнали от търговски контрагенти, от хора, които са свързани със структурите, които ни дадоха обратна визия за състоянието на дружествата и съответно аз нямам друг избор освен да заздравя съветите на директорите, да намеря хора, които имат нужния сплав между силен международен и административен опит“, заяви Пулев.

Той вече посочи, че е поискал подробни доклади за работата на ДКК, но е получил твърде положителна оценка, която според него не отговаря на реалното състояние. В този контекст Пулев защити включването на Росен Христов в Съвета на директорите.

„Нямах избор освен да заздравя структурата с нови кадри като Росен Христов“, каза вицепремиерът.

Росен Христов няма да е изпълнителен директор

Пулев уточни, че Христов няма да бъде изпълнителен директор на ДКК, а един от петимата членове на Съвета на директорите. Постът на изпълнителен директор ще остане зает от Константин Стойчев.

Министърът коментира и твърденията за възнаграждението на бившия енергиен министър. По думите му сумата ще бъде около 1770 евро месечно, което той определи като „десет пъти под обявената публично стойност“.

„Щастлив съм, че проведох конструктивен разговор с Росен Христов и той прие ролята като жест към нашето управление“, каза още Пулев.

Вицепремиерът заяви, че правителството разполага с всички инструменти, за да защити българския интерес, и подготвя цялостна реформа за ускоряване на икономическия растеж. По думите му обаче преди това трябва да бъдат проверени заварените договори, плащания и управленски практики в структурите, свързани с икономическото министерство.

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