Министърът на отбраната проговори за самолетите в Безмер

Нямам абсолютно никакво притеснение за разполагането на американските военни самолети в база „Безмер“. "Аз и преди не съм имал притеснения за разполагането на гражданските летища, но имаше притеснение от гражданството, от българското население. Сега нямам никакво притеснение, както и преди, за разполагането на летище Безмер. Рискове винаги има, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма", категоричен беше той.

Искането за разполагане на американски самолети у нас по времето на кабинета "Желязков" и сега е с един и същи мотив, обясни министърът и критикува предишната власт.

"Причината е една и съща. Това, че предишното правителство си позволи да излъже българското гражданство, това е отделен въпрос. Нито е имало учения, нито е имало нещо друго. Ако е имало учения, искам да попитам колегите от ГЕРБ, ПП, от ДБ, всички останали парламентарни партии, в какво учение са участвали, какви мисии са проведени, кой бил ръководител на ученията, кога са проведени конференциите за планиране на учения", каза още Стоянов пред журналисти в парламента. Той заяви, че няма общо решение на ПГ на „Прогресивна България“ относно предстоящото гласуване.

Фактите ще говорят утре, заяви Стоянов.