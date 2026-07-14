Ужасът в самолета. Проговори жената на засмукания през счупен прозорец

Един истински кошмар в самолет на Ryanair предизвика лавина от реакции миналата седмица. Зловещ инцидент стана с „Боинг 737-800". Част от двигателя се счупил по време на полета и е ударил прозореца, който засмукал седящия до него мъж, потвърди "Дейли мейл". Полетът е бил от Солун до Меминген.

"Помислих си, ако ще умираме, ще умрем заедно", разказва съпругата му Светлана Гъркович. Любиша Карович е висял извън самолета на височина от 6000 метра, докато съпругата му го е държала за краката. Инцидентът стана на 10 юли и като по чудо се размина без жертви.

Пътниците разказват, че са чули ужасен трясък малко след излитането. Звукът се оказал именно от счупването на прозореца. Минути след това Карович бил засмукан през него. Съпругата му го държала за краката в продължение на пет минути преди други пътници да ѝ помогнат да го издърпа вътре, след като кислородните маски се спуснали.

"Веднага го хванах за краката, беше ужасно. Помислих, че ако умрем, ще умрем заедно", разказва съпругата му пред сръбската медия "Нова".

В самолета настанала паника, но мъж и жена се притекли на помощ на Светлана и помогнали да издърпа съпруга си навътре.

Любиша остава в болница с тежки наранявания. Той има и изгаряния и е в състояние на силен шок. Ръката му е пострадала сериозно.

Съпругата му разказва, че той е губил съзнание на няколко пъти по време на инцидента и не си спомня добре какво се е случило.

Семейството е прекарвало доста време в Гърция, където са отдавали апартаменти под наем. "Голям късмет е, че е бил със закопчан колан", разказва друг пътник от страховития полет.

Пътниците разказват, че се страхували, че няма да оцелеят, тъй като самолетът кръжал около 30 минути със счупения прозорец.

Самолетът е успял да кацне аварийно обратно в Солун. На борда е имало и бременна жена, която е била откарана в болница след аварийното кацане, но няма сериозни наранявания.

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