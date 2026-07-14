Наш град строи ново бижу. Златна инвестиция

Наш град строи ново бижу - модерна гребна база, която ще развива спорта. С официална първа копка започна изграждането на дългоочаквана нова база за академично гребане, разположена в живописния лесопарк „Липник“ в Русе.

Теренът, който се намира в непосредствена близост до гребния канал, е с предназначение за спортни дейности и ще се превърне в модерен тренировъчен комплекс, съобщиха от пресцентъра на общината в Русе.

„Комплексът ще осигури съвременна тренировъчна и материална база за развитието на академичното гребане в Русе", заяви кметът на града Пенчо Милков.

"През последните години последователно подобряваме условията за гребните спортове, защото Русе има традиции, които заслужават да бъдат надграждани. Новата база е естествено продължение на тази политика – инвестиция в подготовката на младите състезатели и в бъдещето на академичното гребане в нашия град“.

Новият комплекс

Проектът предвижда изграждането на осем отделни сгради върху терен с площ от 5150 кв. м, като общата застроена площ ще бъде 1026 кв. м. Всички сгради ще бъдат с метална конструкция и ограждащи термопанели, което гарантира бързо и качествено изпълнение.

Планираните съоръжения включват: хангар за съхранение на лодки, фитнес зала със съблекални, три бунгала за настаняване на състезатели, всяко с капацитет до 10 души, административна сграда, столова с разливно помещение и санитарен възел.

Освен сградите, комплексът ще разполага с понтон за обслужване на тренировъчния процес, беседка за отдих и осигурен автомобилен и пешеходен достъп от ул. „Лозенец“.

Инвестиция в бъдещето на русенския спорт

Новата спортна база ще създаде отлични условия за целогодишна подготовка на състезателите по академично гребане. Тя ще позволи правилното съхранение на скъпото оборудване като лодки и спортна екипировка.

Комплексът ще може да се използва за провеждане на тренировъчни лагери и за настаняване на гостуващи отбори по време на състезания, което ще утвърди Русе като важен център за гребните спортове в страната.

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