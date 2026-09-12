Наш град строи ново бижу. Златна инвестиция
Теремът ще се превърне в модерен тренировъчен комплекс
Следете всички новини, анализи и коментари за Гребна База. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Теремът ще се превърне в модерен тренировъчен комплекс
Бъдете внимателни при разходките си на Гребната база, алармират от община Пловдив
Дискредитират съоръжението със стари снимки в нета
Спортен комплекс за 1,6 млн. лв. ще бъде изграден на Гребната база в Пловдив с общински пари догодина. Това реши на своя сесия местният парламент. Пр...