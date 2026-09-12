Политика

Политолог отписа Гюров и Кандев за балотажа. Друг ще е там

Йотова има всички шансове да спечели

Политолог отписа Гюров и Кандев за балотажа. Друг ще е там
12 сеп 26 | 21:54
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Александра Василева

Още от самото начало Илияна Йотова е фаворит в състезанието за президент, а въпросът беше кои ще са останалите претенденти.

Това каза в предаването "Нюзрум“ по ФОКУС политологът доц. Петър Чолаков.

Социологическите анкети показват нейния висок положителен рейтинг и одобрение, които са практически най-високите в политическата система – дори над тези на премиера Румен Радев.

Освен това подкрепящата я формация "Прогресивна България“ спечели убедително изборите преди няколко месеца, което ѝ дава сериозни козове.

"И когато имаш такъв фаворит, въпросът е какво предлагат останалите и дали те могат по някакъв начин да наваксат“, обясни политологът.

Доц. Чолаков посочи, че фактът, че Йотова влиза в кампанията като действащ държавен глава и ще продължи да изпълнява функциите си, е нож с две остриета.

Според него въпреки предимствата да коментира актуални теми, тя лесно може да натрупа негативи от критичната обстановка в страната и чужбина:

Коментирайки избора на Кирил Вълчев за вицепрезидент, експертът подчерта, че целта е максимално разширяване на електоралните хоризонти. По думите му фигурата на генералния директор на БТА носи престиж и широка подкрепа от различни политически сили, включително от средите на ГЕРБ.

Според доц. Чолаков присъствието на знакови лица от ГЕРБ в инициативния комитет е ясен опит за привличане на десни избиратели, но остава въпросът как това ще бъде ли прието от твърдото ядро на "Прогресивна България“.

Доц. Чолаков определи кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев като нетрадиционна и рискована.Сспоред мен явно се играе "ва-банг“, на принципа "всичко или нищо“, като се поема много голям риск, а при поемането на такива големи рискове съществува сериозна опасност да се стигне до провал, каза политологът.

Това е най-тежката институция в държавата: президент, вицепрезидент, върховен главнокомандващ, свиква се Съветът по национална сигурност и т.н. Тук няма място за такива клипове, в които кандидати играят видеоигри и размахват водни пистолети. Превръща се в трагикомедия и това е голям риск за самата кампания – че може да доведе до много голям провал, добави той.

Да не се окаже, че кандидатът на „Възраждане“ ще вземе завоя преди Гюров и Кандев и ще отиде той на балотаж – това ще бъде много голям шамар за ПП и ДБ“, каза Чолаков.

Според него решението на ГЕРБ да не издигне собствен кандидат за президент е разочароващо, пораженческо мислене и тежка политическа грешка на Бойко Борисов.

Политологът обобщи как може да изглежда финалният сблъсък:

"В крайна сметка накрая ще видим един дебат – без да искам предварително да предрешавам нещата, но като че ли при Гюров и Кандев съществува опасността да потънат в миманса и всъщност основният разговор да се води между Йотова и претендента на "Възраждане“, който чакаме да видим всеки момент. Тоест, между твърдите евроскептици, които ще критикуват изобщо членството в еврозоната... и един доста по-мек евроскептицизъм на политическа сила, която застава зад Йотова... И този дебат до голяма степен изглежда предрешен в полза на Йотова, освен ако по време на самите дебати тя по някакъв начин не си изпусне нервите или не се случат някакви кризисни моменти, гафове, които да бъдат приписани на "Прогресивна България“ или лично на нея, и просто в последния момент нещо да се обърка“.

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Автор Александра Василева

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Политика
12 септември | 10:17
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7 Коментара
Юлиян Вучков 2
преди 1 ден

Приятели, щом другарят Чолаков казва каквото и да е, гледайте Слънчицето къде е! Доцент е колкото е и на Дедо Танас от с.Стремци фитокът Румен! Само той да сее глупотевини - с мед да го намажеш! Много са, чет нямат прославящите, но пълзящи словослагатели и на Боката, и на Гуци, и на Симон Саксофониста Две, и на Бастуна, а сигодня и на др.Йотува! Целта е проста и е една - близо до казана с курбана! А завтра, когато помилвалата наркоплосьори, убийци и прочие затворници и доказани престъпници, Йотува загуби изборите, познайте кой ще е пак виновен? Точно така - Гюров и Асен!

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Нафталинка
преди 18 часа

Аз пък се чудя каква е тази вярва за президентските място , ами 8 год се чудите как да променяте конституцията та той да няма роля в България , сега какво квичите свини гнусни , къде бяхте до сега , в кома или наркотичен сън , Йотова помилвала престъпник , а вие СКАПАНЯЦИ ДЕМОКРАТИ къде бяхте тогава , защо сега се сетихте за наркоразпространението, вие и вашата ЕВРОПА го доведоха в страната ни

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Георги
преди 17 часа

Нафталинке ,и за това,че дишаш ли ти е виновна ЕВРОПА...

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his
преди 17 часа

Ami da.

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Юлиян Вучков 2
преди 14 часа

Ясно е, че за Нафталинькя добрият, умерен тон е нещо непонятно! От село е, нека да й е простено! Покрай изборите от батака на злобата и зависта, на духовната празнота, изплуват и изпълзяват безброй Нафталинки! От именцето й е ясно също с какво са я пазили от разпад дълги години! В Изпълкома на Йотува са поне 80-90% като нея. Нафталинка или Археологическа разкопка е все едно. В чии крачета е пълзяла и чии задни подробности е целувала се сещате сами!

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Бойко
преди 13 часа

Че защо се ядосвате господа жълтопаветници за Гюров и Кандев ще гласуват максимално 8-10% които сте вие самите. Ако Възраждане обяви Волгин за кандидат за президент ще ви бие поне с по добър резултат.

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ТНТ
преди 13 часа

За мен това е паразитна структура при нашите условия и няма никакъв смисъл да се трошат пари за нея.Премахването и ще донесе милиони , а може и повече в хазната

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