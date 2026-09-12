Политолог отписа Гюров и Кандев за балотажа. Друг ще е там

Още от самото начало Илияна Йотова е фаворит в състезанието за президент, а въпросът беше кои ще са останалите претенденти.

Това каза в предаването "Нюзрум“ по ФОКУС политологът доц. Петър Чолаков.

Социологическите анкети показват нейния висок положителен рейтинг и одобрение, които са практически най-високите в политическата система – дори над тези на премиера Румен Радев.

Освен това подкрепящата я формация "Прогресивна България“ спечели убедително изборите преди няколко месеца, което ѝ дава сериозни козове.

"И когато имаш такъв фаворит, въпросът е какво предлагат останалите и дали те могат по някакъв начин да наваксат“, обясни политологът.

Доц. Чолаков посочи, че фактът, че Йотова влиза в кампанията като действащ държавен глава и ще продължи да изпълнява функциите си, е нож с две остриета.

Според него въпреки предимствата да коментира актуални теми, тя лесно може да натрупа негативи от критичната обстановка в страната и чужбина:

Коментирайки избора на Кирил Вълчев за вицепрезидент, експертът подчерта, че целта е максимално разширяване на електоралните хоризонти. По думите му фигурата на генералния директор на БТА носи престиж и широка подкрепа от различни политически сили, включително от средите на ГЕРБ.

Според доц. Чолаков присъствието на знакови лица от ГЕРБ в инициативния комитет е ясен опит за привличане на десни избиратели, но остава въпросът как това ще бъде ли прието от твърдото ядро на "Прогресивна България“.

Доц. Чолаков определи кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев като нетрадиционна и рискована.Сспоред мен явно се играе "ва-банг“, на принципа "всичко или нищо“, като се поема много голям риск, а при поемането на такива големи рискове съществува сериозна опасност да се стигне до провал, каза политологът.

Това е най-тежката институция в държавата: президент, вицепрезидент, върховен главнокомандващ, свиква се Съветът по национална сигурност и т.н. Тук няма място за такива клипове, в които кандидати играят видеоигри и размахват водни пистолети. Превръща се в трагикомедия и това е голям риск за самата кампания – че може да доведе до много голям провал, добави той.

Да не се окаже, че кандидатът на „Възраждане“ ще вземе завоя преди Гюров и Кандев и ще отиде той на балотаж – това ще бъде много голям шамар за ПП и ДБ“, каза Чолаков.

Според него решението на ГЕРБ да не издигне собствен кандидат за президент е разочароващо, пораженческо мислене и тежка политическа грешка на Бойко Борисов.

Политологът обобщи как може да изглежда финалният сблъсък:

"В крайна сметка накрая ще видим един дебат – без да искам предварително да предрешавам нещата, но като че ли при Гюров и Кандев съществува опасността да потънат в миманса и всъщност основният разговор да се води между Йотова и претендента на "Възраждане“, който чакаме да видим всеки момент. Тоест, между твърдите евроскептици, които ще критикуват изобщо членството в еврозоната... и един доста по-мек евроскептицизъм на политическа сила, която застава зад Йотова... И този дебат до голяма степен изглежда предрешен в полза на Йотова, освен ако по време на самите дебати тя по някакъв начин не си изпусне нервите или не се случат някакви кризисни моменти, гафове, които да бъдат приписани на "Прогресивна България“ или лично на нея, и просто в последния момент нещо да се обърка“.