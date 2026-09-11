Влакът летял с 90 км/ч към камиона, 20 пътници се разминаха с най-лошото

Работела ли е сигнализацията на жп прелеза във Враца секунди преди влакът да удари тежкотоварния камион? Ден след инцидента именно този въпрос излиза на преден план, след като от железопътната инфраструктура и местния бизнес бяха дадени противоположни версии.

НКЖИ твърди, че светлинната и звуковата сигнализация са се задействали напълно нормално, докато собственикът на близката зърнобаза заявява, че прелезът не е работил през целия ден и подобни проблеми са се случвали и преди. Междувременно вече се обсъжда и допълнително обезопасяване на мястото с механична бариера.

Две напълно различни версии за сигнализацията

„Това, което се знае към момента, е, че сигнализацията на прелеза е задействана напълно нормално. Преди да настъпи влакът, тя е била задействана - светлинна и звукова сигнализация“, заяви пред бТВ инженер Петър Велков, началник на „ЖП секция“ във Враца.

По думите му причината за инцидента е навлизането на гондолата в зоната на прелеза въпреки задействаните предупредителни сигнали. Той подчерта, че на мястото има и знак „Стоп“, който задължава водачите да спрат и да се огледат.

Велков твърди още, че сигнализацията е продължила да работи и след сблъсъка, включително при пристигането на разследващите органи, като това е било документирано.

Съвсем друга версия представя собственикът на зърнобазата, към която е пътувал камионът. Според него през целия ден прелезът не е подавал никакъв сигнал. Той твърди, че подобни неизправности са се случвали и преди и за тях са били подавани сигнали, но мерки не са били предприемани.

Именно това противоречие сега ще бъде сред ключовите въпроси за разследването.

Влакът се е движел с 90 км/ч

От НКЖИ обясниха и защо композицията практически не е имала шанс да спре, след като камионът вече е бил на релсите.

Машинистът е възприел прелеза като редовно сигнализиран и затова влакът се е движел със скоростта, определена в книжката-разписание - 90 км/ч за този участък.

„Няма как този голям влак да бъде спрян в рамките на 100 метра, за да може да бъде предотвратен този инцидент“, заяви Велков.

Той уточни, че ако прелезът не е бил редовно задействан, правилата биха изисквали влакът да премине със скорост до 15 км/ч и с готовност за незабавно спиране. Затова установяването на действителното състояние на сигнализацията непосредствено преди удара е от особено значение.

Празната гондола вероятно е спасила хора

При сблъсъка пътническият влак от Монтана за София удря гондолата на тежкотоварния автомобил. Тя е била празна и е пътувала към зърнобаза, където е трябвало да бъде натоварена.

Точно този детайл вероятно е ограничил мащаба на последствията. Ако гондолата е била пълна със зърно, масата на камиона щеше да бъде значително по-голяма и ударът при влак, движещ се с около 90 км/ч, можеше да доведе до много по-тежък сценарий.

В композицията са пътували 20 души. Всички са се разминали без физически наранявания, макар преживяното да е предизвикало сериозна уплаха.

„Чухме много силен тътен“

Хората, живеещи наблизо, описват сблъсъка като изключително силен. Венера разказва, че веднага след шума изпратила сина си към прелеза, защото се страхувала, че може да има загинали или хора, които се нуждаят от помощ.

„Чухме един много силен тътен и веднага изпратих сина ми. Наблизо живеем, веднага го изпратих и викам: „Ти виж да няма проблем, да не е някой загинал. Ако можеш, нещо да помогнеш“, разказа жената.

Шофьорът на камиона е успял сам да напусне кабината. „Добре, че нямаше нужда да се помага, защото шофьорът е прескочил през камиона и е излязъл“, допълни Венера.

Прелезът може да получи механична бариера

Инцидентът вече постави и въпроса дали светлинната и звуковата сигнализация са достатъчни за това място. Областният управител на Враца Росен Михайлов заяви, че Областната комисия по безопасност на движението трябва да разгледа различните възможности след приключването на първоначалните следствени действия.

Една от тях е монтирането на допълнителна механична бариера.

„Предполагам, че в бъдеще същата комисия ще излезе с решение прелезът да бъде подсигурен с допълнителна механична бариера, по този начин да бъде ограничен достъпът при безотговорно преминаване на различни водачи на МПС“, заяви Михайлов.

Ако подобна мярка бъде приета, сегашният инцидент може да доведе до трайна промяна в обезопасяването на прелеза.

Машинистът засега не е нарушил правилата

По случая е образувано досъдебно производство. На място са работили и представители на звеното за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

На този етап специалистите не са установили нарушение в действията на машиниста. Първоначалните данни сочат, че той е преминавал през прелеза при задействана сигнализация и се е движел със скоростта, разрешена за участъка.

Разследването трябва да установи поведението на водача на камиона, техническото състояние на сигнализацията и дали има основание в твърденията, че тя е създавала проблеми и преди инцидента.

Най-важното - няма жертви

Катастрофата прекъсна за часове железопътното движение от и към Видин и причини материални щети, но най-тежкият сценарий беше избегнат.

„Това е най-важното - че от настъпилото произшествие няма жертви, няма пострадали хора“, подчерта Пламен Добрев от НКЖИ. Железопътната мотриса е държавна собственост и е застрахована, така че щетите по нея предстои да бъдат уредени по съответния ред.

Ден след тежкия сблъсък обаче по-важният въпрос вече не е какво точно се е случило в момента на удара, а защо изобщо камионът се е оказал върху релсите при приближаващ с 90 км/ч пътнически влак. Именно отговора на този въпрос трябва да даде разследването - и да покаже дали трагедия е била избегната само благодарение на щастлива случайност.