Украинец помля паркирани коли в най-оживения наш курорт. И избяга

Тежка катастрофа е станала в курорта Слънчев бряг тази вечер. За това съобщават очевидци във Фейсбук. По думите на свидетелите, инцидентът се е случил пред "Вива клиник". Украинец, управляващ "Ауди", е връхлетял от околовръстния път и се е ударил в стълб и няколко обекта, като накрая е блъснал най-малко 2 паркирани коли пред смаяните погледи на десетки очевидци.

Шофьорът е избягал. На място е пристигнала полиция.

Търси се съдействие от очевидци на инцидента и видеозаписи.

Няма информация за пострадали хора. От полицията все още няма съобщение за инцидента.

"ТЕЖКО ПТП В СЛЪНЧЕВ БРЯГ! Автомобил помете всичко по пътя си срещу „Вива Клиник“ Тежко пътнотранспортно произшествие е станало преди минути в Слънчев бряг, в района срещу „Вива Клиник“.

По първоначална информация украински гражданин с автомобил Audi е навлязъл от околовръстния път, след което се е ударил последователно в стълб и други обекти по пътя си, като автомобилът е достигнал чак до района на „Вива Клиник“.

Според информация от мястото украинският гражданин е напуснал местопроизшествието.

Очаквайте подробности! Ако има свидетели или видеозаписи от района, изпращайте ни информация", пише Николай Николаев в групата "Шофьори Несебър".