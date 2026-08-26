Челен удар между два тира. Пращат хеликоптер

Превозваната стока е разпиляна по пътното платно, участъкът е затворен за движение

Шофьор пострада тежко при челен удар между два товарни автомобила в Луковитско. Въздушна линейка го е транспортирала до лечебно заведение в Плевен, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч, предаде кореспондентът на БТА в града Светломира Анастасова.

Сигнал за катастрофата е получен в 7:35 ч., а инцидентът е станал на път I-3 Русе – София в участъка между луковитските села Румянцево и Петревене. Два камиона - с българска и румънска регистрация, са се сблъскали челно. Единият шофьор е успял да излезе сам от кабината, но също откаран към плевенска болница.

Превозваната от камионите стока се е разпиляла по пътното платно, движението в участъка е изцяло преустановено, казаха от полицията.

Въведен е обходен маршрут. Пътуващите в посока Русе се насочват през село Златна Панега, покрай циментовия завод, след това над село Брестница и по път 305 Пещерна – Торос – Дерманци. За движещите се към София обходният маршрут е през Луковит – село Тодоричене – село Дерманци, откъдето после могат да се включат към автомагистрала „Хемус“ или да продължат по път 305.