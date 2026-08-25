Бивш важен шеф в МВР влезе в затвора

Бившият директор на ОДМВР-Плевен Денислав Маринов вече е в затвора. Преди няколко дни той е приведен за изтърпяване на окончателната си присъда от 7 години лишаване от свобода. Съпругата му Луна Маринова продължава да работи в структурата, която оценява психологическата пригодност на бъдещите служители на МВР, пише Глас.Нюз.

Така след години съдебна битка приключва една от тежките истории в системата на МВР, в която подсъдими са трима полицаи, а предмет на делото са стотици хиляди кутии конфискувани цигари, съхранявани като веществени доказателства.

Кой е Денислав Маринов? Той не е случаен служител в системата. Заемал ръководни длъжности в МВР, бил е началник на Второ районно управление в Плевен, а впоследствие и директор на Областната дирекция на МВР в града.

През 2022 г. Окръжният съд в Плевен осъжда трима полицаи на по 10 години затвор за кражбата на огромно количество конфискувани цигари на стойност над 2,3 млн. лева. След обжалванията присъдата на Денислав Маринов е намалена, а окончателното наказание е 7 години лишаване от свобода.