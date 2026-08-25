СДС посече Гюров, каза кого подкрепя за президент

СДС няма да подкрепи Андрей Гюров за президент, дори ако ГЕРБ реши да застане зад неговата кандидатура. Това заяви в сутрешния блок на БНТ председателят на СДС Илия Лазаров.

Очаква се днес Гюров да обяви дали се кандидатира за държавен глава. Мълчанието ум предизвика серия турбуленции в ПП-ДБ. Плъзна слухът, че Асен Василев не го иска, защото е заплаха за лидерския му пост в ПП и че бившият финансов министър лобирал за Николай Денков. Пиарът на формацията Найо Тицин отрече спекулациите.

Лазаров подчерта, че СДС е сериозен партньор на ГЕРБ и че двете формации участват в коалиция от 2018 г., но решенията за отделните избори се вземат чрез конкретни коалиционни споразумения.

По думите му, ако ГЕРБ издигне собствен кандидат за президент, СДС почти сигурно ще го подкрепи. Той обаче уточни, че партията няма да настоява за свой кандидат за вицепрезидент. Според Лазаров тази позиция трябва да бъде заета от човек, който може да привлече допълнителна подкрепа към общата кандидатура.

Председателят на СДС заяви категорично, че Андрей Гюров няма да получи подкрепата на партията. Като аргумент той посочи както личните му качества, така и разбирането си за ролята на президентската институция.

„Президентската институция е застраховката на държавата“, заяви Лазаров, като подчерта, че държавният глава трябва да може да взема ключови решения в период на криза.

Той даде за пример президента Петър Стоянов, чийто началник на кабинета е бил, и припомни политическата криза от 1997 г.

Лазаров съобщи още, че Петър Стоянов категорично е отказал да участва в настоящата политическа ситуация и да се кандидатира за президент. По думите му разговорите за евентуална кандидатура на Стоянов са спекулации.

Председателят на СДС коментира и промените, свързани с конституционните правила за назначаване на служебно правителство. Той заяви, че подкрепя връщането на предишния модел и определи инициативата като правилна.

Въпросът за президентската кандидатура на ГЕРБ остава открит. Лазаров посочи, че знае кои имена се обсъждат, но отказа да ги назове, като заяви, че решението е на самата партия.