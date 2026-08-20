Проф. Константинов посочи голяма драма на президентските избори

Въпросите около машинното гласуване, организационно-техническото обезпечаване и ролята на държавните органи са водещи теми за обществения и медийния дебат преди предстоящите президентски избори. По тази тема математикът проф. Михаил Константинов коментира в ефира на БНТ.

„Машините са потенциален риск за изборния процес, тъй като повреда на едно устройство може да засегне гласуването в цяла секция.“, заяви математикът.

Той обърна внимание, че над 100 машини са излезли от строя по време на предишния вот, а изтеклият гаранционен срок на устройствата поставя предизвикателства пред тяхната поддръжка.

Константинов отправи критики и към честата практика Изборният кодекс да се прекроява в последния момент преди гласуването.