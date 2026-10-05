България отглежда новото поколение AI звезди

„Огромно удоволствие е да видя бъдещето на България, събрано в тази зала.“ С тези думи премиерът Румен Радев приветства третия випуск на програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Церемонията се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет, където премиерът подчерта, че за няколко години INSAIT е надхвърлил първоначалната си цел да развива изкуствения интелект и високите технологии у нас.

„България днес стои на едно изключително високо място във високите технологии и изкуствения интелект на световната карта“, заяви Радев.

По думите му развитието на изкуствения интелект променя и начина, по който се измерва икономическият потенциал на държавите. Ако преди водещи са били индустриалната мощ и финансовият капацитет, днес все по-важни са талантът, научните изследвания и технологичните разработки.

Радев изрази надежда държавата да продължи да създава условия за развитие на науката, така че младите таланти да могат да остават в България и да работят в среда, сравнима с тази на най-престижните университети в света.

„Работете за България и я издигайте като водеща държава“, обърна се премиерът към младите участници в програмата.

15 млади таланти

Тази година в EXPLORER са избрани 15 студенти – повече, отколкото в първите две издания на програмата, взети заедно.

Младите таланти получават стипендии от малко над 1000 евро месечно, като още по време на обучението си във Факултета по математика и информатика на Софийския университет могат да съчетават следването с научноизследователска работа в INSAIT и практически опит във водещи технологични компании.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев подчерта, че програмата е пример за това как България може да създава възможности за младите си учени и специалисти, вместо те да търсят развитие единствено в чужбина.

Основателят на INSAIT проф. Мартин Вечев също отбеляза промяната в средата за младите български таланти.

По думите му преди десетилетия се е приемало, че за да получат най-доброто образование и възможности, талантливите българи трябва да заминат в елитни западни университети. Днес EXPLORER показва, че те могат да останат у нас и да получат обучение и професионално развитие на същото ниво.

Програмата обединява INSAIT, Софийския университет, Олимпийското движение на България, водещи български гимназии и редица български и международни IT компании.

Сред гостите на церемонията беше и Мария Дренчева, участник в първия випуск на EXPLORER. Тя насърчи новите стипендианти да използват максимално възможностите, които програмата им предоставя.

„Най-важното е не да се научите да решавате проблеми, а да откривате сами въпросите, които са значими в областта на технологиите и изкуствения интелект“, посъветва тя младите участници.