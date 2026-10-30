Невиждан обир! Хакери измъкнаха $6,3 млрд. за 20 минути (ОБЗОР)

Светът на криптовалутите преживя най-големия обир в историята си. От портфейли на Binance – най-голямата криптоборса в света, са били преместени дигитални активи за около 6,3 милиарда долара. Огромният удар е нанесен на 29 октомври, а по-голямата част от средствата е източена за около 20 минути.

Случаят надхвърля четири пъти предишния рекорд – атаката срещу криптоборсата Bybit през февруари 2025 г., при която бяха откраднати около 1,5 млрд. долара.

Binance потвърди инцидента, но подчерта, че потребителските средства са в безопасност и компанията ще поеме загубите. Борсата временно спря тегленията, докато извърши пълна проверка на системите си.

Ударът дошъл през лаптоп

Първоначалното разследване на Binance сочи към компрометиран лаптоп на инженер от екипа DevOps. Според компанията нападателят е успял чрез него да получи достъп до сервизен контейнер и да подаде неоторизирани заявки за теглене.

Особено важно е уточнението, че Binance не е открила доказателства за изтичане на частни ключове на портфейлите. Това означава, че атаката вероятно не е била класическо „открадване на ключ“, а пробив в инфраструктурата, която управлява и подписва трансакциите.

Именно това прави случая толкова тревожен за индустрията.

Хакерите не е трябвало непременно да притежават ключовете. Те са успели да накарат системата да извърши трансакции, които изглеждат валидно подписани.

Binance заяви, че ще публикува подробен технически доклад, след като разследването приключи и всички факти бъдат потвърдени.

Милиардите изчезват за минути

Анализът на блокчейн трансакциите показва мащаба на операцията. Според TRM Labs нападателят е преместил около 6,36 млрд. долара от портфейли на Binance в рамките на десет блокчейна. Най-интензивната част от операцията е продължила около 20 минути.

Източени са активи в Ethereum, Bitcoin, Tron, XRP Ledger, Solana, Arbitrum, Avalanche, Optimism и други мрежи.

Само от Ethereum са излезли активи за около 3,79 млрд. долара. От Binance са били преместени и около 18 270 биткойна, оценени на приблизително 1,47 млрд. долара към момента на трансакциите.

Следите показват, че операцията е била подготвяна предварително. TRM Labs установява активност на нападателя поне 36 часа преди основния удар, включително тестове на кода и подготвяне на портфейли.

Това не изглежда като спонтанна атака. По всичко личи, че хакерите са чакали точния момент.

Северна Корея изплува зад удара

Две от най-големите компании за блокчейн анализи – TRM Labs и Chainalysis – свързват атаката със севернокорейската хакерска групировка TraderTraitor.

TRM Labs заявява с висока увереност, че именно тази група стои зад операцията. Анализаторите посочват редица прилики с предишни атаки, приписвани на Северна Корея, включително рекордния обир на Bybit през 2025 г.

Chainalysis също свързва нападението с TraderTraitor и посочва сходни модели при движението и прикриването на откраднатите средства.

Binance засега не е потвърдила публично кой стои зад атаката. Компанията заявява единствено, че работи с правоохранителните органи и блокчейн разузнавателни компании за установяване на извършителите.

Криптогвардията реагира светкавично

След като започнали да се виждат подозрителните трансакции, в криптоиндустрията започнала надпревара с времето.

Причината е, че част от най-големите криптовалути могат да бъдат замразявани от техните емитенти. Така например Tether блокира огромни количества USDT, а Circle замрази средствата в USDC, свързани с атаката.

Binance първоначално съобщи за около 2,54 млрд. долара замразени активи. По-късната оценка на борсата е, че общо около 3 млрд. долара са блокирани с помощта на партньори от блокчейн индустрията.

Това е близо до половината от засегнатата сума.

Но другата половина остава големият проблем.

Според блокчейн анализа значителна част от средствата вече е била превърната в активи, които са много по-трудни за замразяване. Нападателят е обменял откраднати стабилни монети за Ethereum и е използвал децентрализирани финансови платформи.

TRM Labs оценява, че хакерите все още контролират активи за около 2,4 млрд. долара, включително огромни количества Ethereum и Bitcoin.

Tether и Circle замразиха милиарди

Най-големият удар е по стабилните монети.

Tether е блокирала свързани с атаката активи за над 1,5 млрд. долара, а Circle – повече от 800 млн. долара. Двете компании реагираха в рамките на часове след появата на подозрителните трансакции.

Към операцията се включиха и други участници в криптоиндустрията. Ripple, World Liberty Financial и Arbitrum също предприеха действия срещу свързани с нападателя активи.

Така се получи необичайна картина – част от парите на хакерите буквално се оказаха „заключени“ от самата криптоиндустрия.

Но нападателите също не стояха безучастно.

В някои случаи те започнали да обменят активите почти веднага след кражбата, опитвайки се да ги превърнат в криптовалути, които не могат да бъдат замразени от централен емитент.

Binance обеща: Потребителите няма да плащат

На фона на паниката Binance направи ключово изявление.

Компанията заяви, че ще покрие всички загуби със средствата от своя фонд SAFU и със собствени ресурси. Фондът е създаден именно като защитен механизъм за потребителите при извънредни ситуации.

„Потребителските средства са в безопасност“, категорична е борсата.

Binance временно спря депозитите и тегленията, за да провери сигурността на системите. Компанията отмени оторизацията на засегнатия адрес и привлече правоохранителни органи и блокчейн анализатори за проследяване на средствата.

Борсата обещава и ново доказателство за резервите си след приключване на действията по възстановяване на сигурността.

Bitcoin се срина

Ударът веднага се прехвърли върху целия криптопазар.

Bitcoin падна под 79 000 долара, а Ethereum, Solana и други големи дигитални активи също поевтиняха. Инвеститорите реагираха не само на размера на кражбата, но и на въпроса дали пробивът може да засегне доверието в сигурността на големите криптоборси.

Това е особено чувствителен момент за индустрията. Криптовалутите от години се рекламират като финансовата система на бъдещето, но сигурността на огромните количества дигитални активи остава един от най-големите й проблеми.

При Binance въпросът е още по-сериозен заради мащаба. Компанията има над 300 милиона регистрирани потребители по света, а платформата обработва огромни обеми търговия.

Най-големият обир тепърва се разплита

Истинският размер на щетите може да се промени още.

Блокчейнът позволява всяко движение на средствата да бъде проследявано, но това не означава, че парите могат автоматично да бъдат върнати. Хакерите могат да използват децентрализирани борси, кредитни протоколи, различни блокчейн мрежи и посредници, за да усложнят проследяването.

Според TRM Labs атаката вече е прехвърлила границата на обикновения криптообир. Тя показва как една пробойна в корпоративната инфраструктура може да отключи милиарди долари активи за минути.

А най-тревожният въпрос остава без окончателен отговор: ако нападателите са успели да превърнат собствената система за сигурност на Binance в инструмент за кражба, колко други криптоплатформи могат да се окажат уязвими?

Затова светът на криптовалутите вече не гледа само към изчезналите милиарди. Гледа към следващата атака.