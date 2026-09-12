Измамата на годината: Booking.com даде „Даунинг стрийт“ 10 под наем
Екип на Which? публикува фалшива обява за дома на британския премиер
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Екип на Which? публикува фалшива обява за дома на британския премиер
Експерт разкри как да разпознаем опасния „спуфинг“
Фалшиви SMS-и, deepfake и „стая за възстановяване“ превръщат доверието ни в оръжие срещу самите нас
Повод за предупреждението става реален случай от САЩ, който показва колко опасни са новите AI измами
Престъплението носи белезите на внимателно планирана акция, извършена от повече от един човек
Курсовете на Vivacom следват принципите на microlearning и комбинират кратки видео уроци, интерактивни елементи, тестове и практически упражнения
Може да идва от вражеска държава, каза Явор Колев
Секторът предлага добра реализация, конкурентно възнаграждение и устойчивост спрямо AI
Каква е разликата между фишинг, смишинг и вишинг атаките
Ще гарантира сигурност
ВВМУ развива активно партньорства с водещи технологични и ИКТ компании
200 хиляди са сигналите за кибернасилие, съобщава УНИЦЕФ
Депутатите обсъждат на второ четене ключови промени със силен ефект върху държавата и бизнеса
Форум на Българска академия за сигурност и медия "Стандарт" с нови мерки срещу тормоза на ученици в нета
Галя Генева, педагогически съветник, СУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив
Трябва да се ограничи достъпът на деца до социалните мрежи
Неделчо Маринов, областен управител на Стара Загора
"Стандарт" и Българска академия за сигурност с форум в Стара Загора
Голямата цел на кампанията "Киберзащитници" са регионални екшън планове
Тя поиска координирани действия между родители и институции