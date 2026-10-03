Ретроградната Венера! Миналото застига три зодии, спасението е в истината

Венера рядко влиза в ретроградно движение, но когато го направи, светът около нас започва да звучи по-различно. Това не е период на нови начала, а на връщане назад – към чувства, думи, жестове, страхове и желания, които вече съществуват, но не са били напълно разбрани. Астрологията го нарича време на преоценка. Ние го усещаме като тихо, но настойчиво напомняне, че нещо в живота ни иска внимание.

През 2026 г. ретроградната Венера започва на 3 октомври в Скорпион – знакът, който не търпи повърхностност. Скорпионът отваря врати към най-дълбоките пластове на близостта, доверието, ревността, контрола и онези истини, които обикновено пазим за себе си. Това е период, в който маските падат, а въпросите, които сме избягвали, се връщат с двойна сила.

На 25 октомври Венера се връща във Везни. Тонът се променя. От суровата честност на Скорпион преминаваме към търсене на баланс, равнопоставеност и хармония. Везните питат дали отношенията ни са справедливи, дали компромисите са разумни, дали „ние“ не е започнало да поглъща „аз“.

Така ретроградната Венера през 2026 г. има две лица. Първото настоява да признаем какво наистина чувстваме. Второто – да разберем дали отношенията ни са честни, балансирани и живи.

Сезонът на огледалото: какво се връща от миналото

Ретроградната Венера често връща стари любовни теми. Това не означава непременно бивш партньор, който се появява на прага. Понякога се връща разговор, който не сме довършили. Понякога се връща съмнение, което сме потиснали. Понякога се връща ревност, която сме се престрували, че не усещаме.

Може да погледнем по нов начин човек, когото вече познаваме. Може да осъзнаем, че сме давали повече, отколкото получаваме. Може да разберем, че сме се съгласявали с неща, които не са ни устройвали.

А ако действително се появи човек от миналото, това не е знак за възстановяване на връзката. Астрологията казва, че ретроградната Венера е време за преоценка, а не за повторение на стар сценарий. Завръщането е урок, не обещание.

Красота, стил и визия: защо да внимаваме

Венера управлява не само любовта, но и естетиката, стила, вкуса, начина, по който се виждаме и показваме. Затова периодът между 3 октомври и средата на ноември не е подходящ за драстични промени във външния вид.

Радикална смяна на цвета на косата, агресивни естетични процедури, скъпи козметични покупки – всичко това може да доведе до разочарование след края на ретроградния цикъл. Венера в този период замъглява преценката и прави резултатите непредсказуеми.

По-добре е да наблюдаваме, да планираме, да мечтаем. Действията – след средата на ноември.

Трите знака, които усещат ретроградната Венера най-силно

Телец

Телецът е управляван от Венера и затова този период е особено личен. Венера започва ретроградното си движение в Скорпион – срещуположния знак на Телец. Това поставя въпроса за партньорството, компромисите и сигурността. Телецът може да осъзнае, че е премълчавал нещо твърде дълго.

Основният въпрос е дали стабилността е истинска или е просто навик.

Везни

Везните също са управлявани от Венера, а след 25 октомври планетата се връща в техния знак. Това е момент, в който Везните трябва да спрат да пазят мира на всяка цена.

Появяват се въпроси, които са били отлагани. Появяват се нужди, които са били пренебрегвани. Появява се истината за това какво всъщност искат.

Основният въпрос е къде казват „да“, когато вътрешно усещат „не“.

Скорпион

Скорпионът е домакин на началото на ретроградната Венера. Това прави периода интензивен, дълбок и понякога болезнен.

Скорпионът може да се сблъска с теми за доверие, ревност, интимност и контрол. Може да се появи човек от миналото, но по-важно е какво ще почувства самият Скорпион, ако това се случи.

Основният въпрос е дали е приключил с миналото или просто е спрял да говори за него.

Ретроградната Венера през 2026 г.: сезонът на преоценката

Това е период, който не носи хаос, а яснота. Не носи нови хора, а нови истини. Не носи промяна отвън, а промяна отвътре.

Скорпион ни учи да бъдем честни. Везни – да бъдем справедливи.

А Венера – да разберем какво е истинска стойност. В любовта. В отношенията. В красотата. В парите. В нас самите.