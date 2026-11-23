Затворът в Бобов дол окончателно прекрати дейността си заради силно амортизираната сграда и липсата на икономическа целесъобразност от бъдещи инвестиции в нея. От 20 ноември 2026 г. той е официално закрит, а близо 200 лишени от свобода ще бъдат преместени в новия затворнически комплекс в село Самораново.

Мярката е изпълнена от Министерството на правосъдието и е част от управленската програма на правителството в сектор „Правосъдие“. Окончателното прехвърляне на затворниците и служителите трябва да приключи до средата на декември.

За целта е създадена необходимата организация между администрациите на двата затвора, местните структури на Главна дирекция „Охрана“ и МВР. Преместването на около 200 лишени от свобода ще се извърши поетапно.

Закриването на затвора в Бобов дол ще позволи оптимизиране на разходите и административния капацитет на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. С решението страната изпълнява и поетите международни ангажименти за модернизация на местата за лишаване от свобода.

Новият затворнически комплекс в Самораново е изграден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм. Един от основните акценти в проекта е въвеждането на т.нар. динамична сигурност – съвременен подход към управлението на затворите, при който освен физическата охрана и организационните мерки ключова роля имат човешкото взаимодействие и активната комуникация между служителите и лишените от свобода.

Комплексът разполага със затвор с капацитет за 400 души, административна сграда и модерен учебен център за подготовка и повишаване на квалификацията на служителите на ГДИН.

На територията му са изградени още преходно отделение, училище, промишлени цехове, спортно игрище и параклис. Предвиден е и социален център, който ще подпомага адаптацията на лишените от свобода и подготовката им за връщане към обществото.