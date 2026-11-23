Силният вятър предизвика инциденти в няколко части на страната. Камион с ремарке се преобърна на Подбалканския път София – Бургас, в района на град Гурково, след като мощни пориви на вятъра удариха тежкотоварния автомобил. На места скоростта им надхвърля 100 км/ч, съобщава NOVA.

На мястото е изпратен полицейски екип, който предупреждава шофьорите да се движат с повишено внимание заради опасните метеорологични условия.

Бурният вятър нанесе щети и в Ямбол, където откъсна строително скеле, поставено за санирането на жилищен блок в централната част на града. Съоръжението е паднало на един от големите булеварди. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията, а движението в района е временно ограничено до пълното му обезопасяване. По първоначална информация няма пострадали, съобщава bTV.

Междувременно синоптиците предупредиха за потенциално опасно време в цялата страна. Оранжев код за силен вятър е обявен в 17 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Хасково, София-град, София област, Перник и части от Смолян. За останалите райони е в сила жълт код.

Очаква се скоростта на вятъра да достига между 70 и 100 км/ч, като отделни пориви могат да стигнат до 115 км/ч. Стихията създава риск от падане на дървета и клони, повреди по леки конструкции и затруднения в движението.

Във връзка с усложнената обстановка от Националната система 112 отправиха предупреждения към гражданите. Препоръчва се да бъдат прибрани саксии, градински мебели и други незакрепени предмети от балконите и первазите, които могат да бъдат отнесени от вятъра. Вратите и прозорците трябва да бъдат добре затворени.

Хората трябва да избягват престоя в близост до дървета, строителни скелета, покриви, рекламни съоръжения и електропроводи. Не се препоръчва и търсенето на укритие под дървета, както и престоят в паркове и открити пространства по време на бурята.

Особено внимание се изисква от шофьорите. Съветът към тях е да намалят скоростта, да увеличат дистанцията и да бъдат внимателни при преминаване по мостове, край тунели и покрай тежкотоварни автомобили. При рязко влошаване на условията водачите трябва да спрат на безопасно място и да изчакат отслабването на опасните пориви.