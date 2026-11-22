Украинската ясновидка Яна Пасинкова представи нова прогноза за хода на войната в Украйна.

По думите ѝ, цитирани от агенция УНИАН, през 2027 г. на сцената ще се появи мощен външен фактор, който ще започне постепенно да овладява и ограничава руската военна машина, а през 2028 г. неговото въздействие ще се превърне в определящо. Пасинкова е убедена, че Москва няма да прекрати военните действия по собствена воля, тъй като конфликтът се използва като инструмент за удържане на властта и вътрешния контрол.

"Единственото е, че през следващата година към тях се приближава възпираща сила. Силата може да бъде спряна само с по-голяма сила. Да се преговаря със сила е просто глупаво", коментира тя.

Според визията ѝ този външен фактор ще започне осезаемо да стеснява възможностите на руската армия още през 2027 г., а година по-късно - през 2028 г. - ще установи пълен контрол върху военния ѝ капацитет.

Тя свързва именно този етап и с началото на сериозни положителни процеси за Украйна: "В този момент ние активно ще се занимаваме с възстановяване и възраждане", отбелязва екстрасенската.

Макар да очертава 2028 г. като ключова повратна точка в конфликта, Пасинкова се въздържа от посочването на конкретна дата за официалния край на войната.