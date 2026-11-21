Остра атака срещу опозицията отправи Антон Кутев от „Прогресивна България“, като отхвърли категорично твърденията за нова политическа сглобка след избора на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. В ефира на БНТ той заяви, че значителна част от подкрепата за управляващата партия и за Илияна Йотова е дошла именно от избиратели, които не приемат политиката на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Кутев обвини противниците на управляващите в опити да провалят обновяването на съдебния съвет и предупреди, че политическите сили, които разчитат единствено на свалянето на правителството, могат да повторят съдбата на БСП.

Огромна част от вота за нас е срещу ПП и ДБ

„Идеята, че има някаква трайна сглобка между „Прогресивна България“ и ПП и ДБ, е невярна. Огромна част от вота за ПБ, включително и за Илияна Йотова, е вот срещу ПП и ДБ“, заяви Антон Кутев.

Той подчерта, че общото гласуване за новия ВСС не означава политическо сближаване между управляващите и двете опозиционни формации. Според него още от началото на процедурата „Прогресивна България“ е поставила ясни условия за подкрепата на кандидатите.

„Едното беше, че няма да влизаме в договорки с ГЕРБ и ДПС за ВСС. Второто беше, че ще предложим хора, на които разчитаме, и ще очакваме подкрепа от другите“, обясни депутатът.

Кутев настоя, че преговорите са били публични, а основната цел е била да се постигне съгласие за кандидати с необходимите професионални и нравствени качества.

Той предупреди, че общото гласуване няма да спре политическите атаки срещу управляващите. „Всички сме гледали как работят ПП-ДБ. Както сега гласуват за ВСС, така от утре разговорът срещу нас не само ще бъде подновен, но и засилен“, прогнозира Кутев.

Обвини противниците на управляващите в саботаж

Депутатът определи избора на новите членове на ВСС като важна стъпка към съдебната реформа, за която обществото настоява от години. Според него постигнатото парламентарно мнозинство е позволило да бъде преодоляна продължителната блокада около обновяването на съдебния съвет.

„Убеден съм, че изборът на ВСС е нещо, което всички българи искаха. Постижението ни вчера беше, че не позволихме да го саботират“, заяви Кутев.

Той подчерта, че следващото голямо предизвикателство е новият състав да докаже своята независимост от политическо влияние. Според него това не означава съдебният съвет да остане извън всякакви механизми за отчетност.

„Важно е политическото въздействие върху ВСС да бъде избегнато, но в степен, в която това не го оставя без контрол“, посочи депутатът.

Кутев изрази надежда, че съдебната реформа ще продължи и с конституционни промени, макар да призна, че в настоящата политическа обстановка не вижда достатъчна подкрепа за тях.

Той уточни, че бъдещият избор на главен прокурор е отделен въпрос, който предстои да бъде решаван в рамките на правомощията на съдебната власт.

Искахме да свалим ГЕРБ, а изчезнахме от парламента

Особено остър беше политическият паралел, който Антон Кутев направи между сегашното поведение на опозицията и дългогодишната стратегия на БСП срещу ГЕРБ.

Той припомни годините, през които социалистите са съсредоточавали политическите си усилия върху отстраняването на партията на Бойко Борисов от управлението, с очакването, че след това сами ще получат властта.

„12-13 години от БСП се мъчихме да свалим ГЕРБ от власт с идеята, че ще дойдем ние. Истината е, че когато ГЕРБ паднаха от власт, БСП изчезнахме от парламента“, заяви Кутев.

Според него този опит трябва да бъде предупреждение за всички политически сили, които смятат, че отстраняването на „Прогресивна България“ автоматично ще им осигури подкрепата на избирателите.

Депутатът даде да се разбере, че противопоставянето на управляващите само по себе си не е достатъчно основание обществото да повери властта на техните противници.

Кутев отново отхвърли внушенията за траен съюз с ПП и ДБ, като подчерта, че подкрепата за конкретно решение в парламента не заличава политическите различия. Според него изборът на ВСС е бил необходима стъпка, за която е трябвало да бъде намерено мнозинство, независимо от противопоставянето между партиите.

ПБ е единна, опозицията пуска тайно информация за бюджета

Антон Кутев категорично отхвърли твърденията за напрежение в парламентарната група на "Прогресивна България" и за депутати, които се готвят да я напуснат. В отговор на въпрос на водещия Георги Любенов по БНТ председателят на парламентарната комисия по култура подчерта, че управляващото мнозинство е изключително единно. "Толкова сплотена група като ПБ не съм виждал! Чиста лъжа е, че някой иска да напуска", заяви Кутев.

Той потвърди и че депутатите от мнозинството не са били предварително запознати с всички параметри на Бюджет 2027. Според него обаче опозицията е разполагала с предварителна информация за подготвяните финансови мерки. "Опозицията има хора в Министерството на финансите, които изнасяха информация", заяви депутатът.

Кутев защити решението на финансовото ведомство да запази в тайна част от намеренията си до официалното представяне на бюджета. Според него не е проблем управляващите да научават отделни подробности от медиите, тъй като определяща е позицията, която парламентарното мнозинство ще заеме при окончателното обсъждане и гласуване на държавните сметки.