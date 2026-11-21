Правителството подготвя нов пакет от мерки за подобряване на грижите за хората с увреждания, като основната цел е подкрепата да достига по-ефективно до нуждаещите се, без да бъдат ограничавани придобити права. Сред обсъжданите инициативи е създаването на мрежа от 500 социални таксита, които да осигуряват достъпен транспорт в цялата страна. Предвиждат се и промени в системата на ТЕЛК, както и допълнителни гаранции за хората, които ползват лични асистенти. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в предаването "Събуди се" по Нова телевизия, като представи и новините за коледните добавки и социалните плащания.

По-добра грижа, без да се отнемат права

Наталия Ефремова подчерта, че правителството работи за промени, които да направят социалната система по-полезна за хората с увреждания. Според нея държавата увеличава средствата за подкрепа всяка година, но това невинаги води до съответно подобряване на качеството на предоставяната грижа.

"Нашата цел никога не е била и никога няма да бъде да се отнемат правата на тези хора. Ние искаме средствата, с които разполагаме, да бъдат много по-ефективно насочвани към нуждите на хората с увреждания", категорична бе министърът.

Ефремова обясни, че предстои разработването на пакет от промени, който ще бъде обсъден с представителните организации на хората с увреждания. Намерението на социалното министерство е решенията да бъдат съобразени с действителните потребности на хората и с възможностите за подобряване на ежедневието им.

Специално внимание се отделя и на личната помощ. В България над 100 000 лични асистенти се грижат за повече от 85 000 души с увреждания. Ефремова увери, че няма да се предприемат промени в ущърб на майките и асистентите. През първата половина на 2027 г. трябва да стане ясно дали ще са необходими изменения в Закона за личната помощ и свързаните с него нормативни актове.

500 социални таксита ще помагат на хората в цялата страна

Една от най-важните инициативи на правителството е създаването на специализирана транспортна услуга за хората в уязвимо положение. Идеята е те да могат по-лесно да посещават лечебни заведения, да пазаруват и да извършват необходимите си ежедневни дейности.

"Министерството води разговори с Европейската комисия по Социалния план за климата. Идеята е хора в уязвимо положение да могат да използват специализиран транспорт, за да стигат до болница, банка или магазин. Нашата идея е за 500 такива таксита, които да са на разположение на всички общини в страната", обясни Ефремова.

Предвижда се специализираните автомобили да бъдат достъпни за общините, така че услугата да обхване не само големите градове, но и населени места, където придвижването е затруднено.

Социалният министър уточни, че разговорите с Европейската комисия трябва да продължат през 2027 г. При одобрение на инвестициите тяхното изпълнение се очаква да започне през 2028 г.

Инициативата все още е в подготвителен етап, но е част от усилията на кабинета да разшири социалните услуги отвъд паричните плащания и да осигури конкретна помощ в ежедневието на хората.

Нов контрол върху ТЕЛК с лекарска преценка

Правителството подготвя и промени в контрола върху решенията на ТЕЛК. Наталия Ефремова посочи, че съществуват случаи на несъответствия, които изискват допълнителни проверки, но подчерта, че новите технологии няма да заменят медицинската оценка.

Като пример тя даде хора с решения за 100% загуба на зрение, които едновременно с това притежават свидетелства за управление на автомобил и шофират. По думите й подобни случаи вече започват да бъдат проверявани.

"Новите технологии могат да подпомагат автоматичната проверка на данни в електронните системи, но резултатите няма да се приемат без допълнителна лекарска преценка. Министерството работи и с МВР за проследяване на нерегламентирани практики при издаването на решения от ТЕЛК", обясни министърът.

Тя подчерта необходимостта от по-добро взаимодействие между институциите, така че да бъдат установявани действителните нарушения, без автоматичните проверки да се превръщат в основание за отнемане на права.

Темата предизвика обществено напрежение през последните седмици. Омбудсманът Велислава Делчева настоя за гаранции, че автоматизираните системи няма да могат самостоятелно да отменят медицински решения или да спират социални плащания.

Над 500 000 души получават коледна подкрепа

Социалният министър съобщи и конкретни новини за финансовата подкрепа на хората с ниски доходи. Малко над половин милион души ще получат коледни добавки, като за голяма част от тях плащанията вече са извършени.

Около 290 000 души, които получават социалната си подкрепа по банков път, вече са получили средствата. От понеделник, 23 ноември, започва и изплащането чрез пощенските станции, като парите ще бъдат налични до 23 декември.

Ефремова припомни, че в Бюджет 2027 са предвидени както великденски, така и коледни добавки от по 50 евро за семействата с ниски доходи.

Министърът посочи и изплатения през 2026 г. инфлационен чек, от който автоматично са се възползвали около 400 000 души. Продължава и предоставянето на помощите за отопление.

Така кабинетът съчетава предстоящите промени в социалните услуги с текуща финансова подкрепа за домакинствата, които изпитват най-сериозни затруднения при посрещането на ежедневните разходи.

По 8000 евро за семействата на загиналите на "Тракия"

Наталия Ефремова представи и действията на социалното министерство в подкрепа на близките на жертвите при тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия".

"С всички 13 семейства е установен контакт, а три заявления за помощ вече са подадени и се обработват. Всяко семейство ще получи по 8000 евро", заяви министърът.

Социалните служби продължават работата с близките на загиналите, като съдействат за подаването и обработването на необходимите документи.

Ефремова коментира и случая със сексуално посегателство срещу непълнолетно момиче, извършено от три непълнолетни момчета. По думите й Държавната агенция за закрила на детето е получила сигнал, след като майка е забелязала разпространявано в социалните мрежи видео.

След сигнала е започнала проверка и е образувано досъдебно производство. Агенцията е сезирала ГДБОП с искане за премахване на видеоматериалите.

"Трите момчета са задържани за 48 часа. На момичето се оказва психологическа подкрепа, а социалните служби работят както с него и семейството му, така и със семействата на момчетата", обясни Ефремова.

Тя уточни, че децата и техните семейства досега не са били познати на социалната система.