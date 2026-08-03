Започна операция "Хуманност". 380 милиона евро променят български съдби

„Нищо няма значение – нито инфраструктурата, нито асфалтът, който полагаме, ако те не водят до подобряването на живота на хората!“ С тези емоционални думи социалният министър Наталия Ефремова коронова Симитли като най-социалната община в Благоевградска област. Прочувственото изказване падна по време на честването на 15 години от създаването на местните Центрове за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания и деменция.

Европейски милиарди за българската кауза

Мащабната национална реформа се финансира с космическите над 380 милиона евро, които са осигурени целево по българския План за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Европейския съюз. Тези средства са заложени по перото за „Реформиране на дългосрочната грижа“ в България и са реално налични в хазната след траншовете от Европейската комисия.

Чрез този механизъм Министерството на труда и социалната политика (МТСП) финансира българските общини. Местните власти кандидатстват с готови проекти, за да изграждат модерни центрове от семеен тип и да ремонтират старите сгради, превръщайки европейската солидарност в реална помощ по места.

Операция „Хуманност“: Закриват старите домове до 2035 година

Министър Ефремова обяви пълна мобилизация в реформата на дългосрочната грижа у нас. Стратегията на МТСП предвижда ясни стъпки за следващото десетилетие. До 2035 г. всички съществуващи стари и амортизирани институции за хора с увреждания в България отиват в историята и ще бъдат изградени 200 чисто нови дневни центрове и резидентни услуги в цялата страна. Пълното реновиране и модернизация ще подобрят драстично условията за над 5500 възрастни и около 3000 българи с увреждания.

Нов супермодерен център за деменция

Истинският триумф за региона дойде с официалното прерязване на лентата на новия Център от семеен тип за настаняване на пълнолетни хора с деменция в село Полена. Министър Ефремова и кметът на Симитли Апостол Апостолов откриха съоръжението, което ще стане нов и по-уютен дом за десетки нуждаещи се.

„Най-големият измерител за развитието на нашето общество е, че вече можем да приемаме тези хора такива, каквито са, и да им помагаме максимално“, отбеляза Ефремова. Тя допълни, че държавата поставя изключителен фокус и върху изграждането на топ професионалисти в сектора, които не просто да предоставят услуги, но и да бъдат истинска опора за семействата на хората в нужда.