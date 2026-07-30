Заради ужаса в старческите домове: Министър Ефремова е бясна. Общините са под жесток контрол

Драстична реформа в дългосрочната грижа за най-уязвимите българи е в ход, като държавата се подготвя да затвори окончателно 42 специализирани институции. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на мащабна онлайн среща с над 250 представители на общините у нас. Повод за извънредния разговор бе напредъкът по договорите, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Социалният министър Ефремова отсече, че не става въпрос за гонене на суха статистика, а за коренна промяна в качеството на живот на хиляди живи хора, изпаднали в беда.

Условия за живот, които са меко казано неприемливи

„Когато говорим за изпълнение или неизпълнение на един договор по инвестициите за модернизация на дългосрочната грижа, не говорим за числа и индикатори, а за промяна в условията на живот за най-уязвимите хора“, подчерта министър Ефремова. Тя не скри възмущението си от завареното положение и обяви, че новите услуги имат за цел да сложат край на мизерията в 42 специализирани институции. По думите ѝ, сегашната ситуация и битовите условия в тях са „меко казано неприемливи“ за европейска България.

Министърът сподели, че през последните седмици лично е инспектирала поредица от домове за стари хора и строителни обекти в близост до София, където се изграждат новите модерни алтернативни резидентни центрове.

Милиони от ЕК променят съдбата на 8500 българи

Мащабната финансова инжекция от Брюксел ще промени коренно ежедневието на общо над 8500 наши сънародници. С европейските средства в момента изцяло се реформират съществуващите 80 държавни дома за стари хора в страната. Наред с това социалното министерство вече е сключило договори за създаването на 199 изцяло нови алтернативни резидентни и консултативни услуги. Благодарение на тези инвестиции, коренно подобрен живот ще имат повече от 5500 възрастни хора и близо 3000 души с увреждания, които до момента бяха изолирани от обществото.

Часовникът тиктака: Жесток контрол и срок до 31 август

Времето за шикалкавене на строителните фирми обаче изтече. Крайният срок за финалното отчитане на всички сключени договори по НПВУ пред Европейската комисия е 31 август. Министър Ефремова отправи изключително строго предупреждение към кметовете и общинските администрации, че провалът на дори един-единствен индивидуален проект може да застраши националните цели и финансирането от ЕК.

„Необходима е работа в много по-ускорени темпове, които общините би трябвало да изискват от строителните компании, за да завършим всички дейности в срок“, изтъкна тя. От министерството увериха, че оказват пълна институционална подкрепа на местната власт чрез спешна кореспонденция с държавните органи, от които зависят бавещите се разрешителни. В същото време МТСП налага безкомпромисен детайлен мониторинг над всеки обект, за да се минимизира до нула рискът от загуба на европейски средства.