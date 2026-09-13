Държавата дава заплати и осигуровки! Обрат за родителите на малки деца
Социалното министерство с извънреден ход
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Социалното министерство с извънреден ход
Бащата е задържан за 72 часа, а при присъда може да получи между 3 и 15 години затвор
Не говорим за сухи числа, а за човешки съдби, настоява тя
Ето кои вземат над 3000 евро у нас
Иновацията ще е за за дигитално обучение
Не е добра идея държавата да определя МРЗ, когато сме в действаща пазарна икономика, коментира министър Ефремова
Швейцарското правило остава, нова наредба осигурява плащания дори при празници
Те също са превалутирани
Масови проверки, електронен контрол и строги мерки срещу измамната медицинска експертиза
Социалното министерство и синдикатите с обща идея
Министерски съвет одобри новата сума
Делът на възрастните в България продължава да се увеличава
Синдикатите излязоха със специални становища, искат повече пари
От нея зависят всички социални плащания
Най-висока е средната работна заплата в столицата – 3287 лв.
Тази година Агенцията по заетостта връчи награди за Работодател на годината в три основни категории
Синдикатите скочиха, не приемат предложението на социалното министерство
Украинските граждани могат да ползват социална защита и социални услуги в България
Президентът на КТ Подкрепа разбуни духовете
Новият механизъм, предложен от социалното министерство, запали пожар