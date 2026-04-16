Повече пари и по-малко нерви. Държавата вдига пенсиите и спира закъсненията

Пенсиите в България ще бъдат увеличени със 7,8% от 1 юли, като средният размер ще достигне 556 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов в интервю за България он ер. Той подчерта, че т.нар. швейцарско правило ще бъде спазено без изключения.

Заедно с това държавата въвежда нови мерки, които ще гарантират по-бързо и предвидимо изплащане на средствата. Целта е възрастните хора да получават доходите си навреме и без излишно напрежение.

Една от най-съществените промени засяга графика на изплащане на пенсиите. До момента при съвпадение на началото или края на периода с почивни дни често се стигаше до забавяне с няколко дни. С новите правила това ще бъде прекратено - когато датата съвпада с неработен ден, плащането ще се извършва в последния работен ден преди него.

Според Адемов тази промяна ще реши дългогодишен проблем, който засяга най-уязвимите хора. „Целта е българските пенсионери да бъдат спокойни, че няма да чакат, за да получат своите пенсии“, заяви той.

Допълнителна подкрепа вече достига до десетки хиляди хора. От началото на седмицата започна изплащането на помощ от 20 евро за най-уязвимите заради високите цени на горивата. Над 182 000 души вече са получили средствата по сметките си, без да подават заявления, тъй като институциите разполагат с необходимите данни.

Очаква се още около 50 000 души да получат тази помощ след 17 април, след приключване на проверките за право на подпомагане. По този начин държавата се опитва да смекчи ефекта от поскъпването върху най-ниските доходи.

Паралелно с тези мерки социалното министерство работи и по ограничаване на злоупотребите в системата. Получени са сигнали за натиск върху уязвими граждани и за нередности при раздаването на помощи, включително хранителни пакети и социални услуги.

Министърът подчерта, че тези практики ще бъдат изцяло разследвани, като вече има случаи, предадени на МВР и прокуратурата. Целта е социалната система да работи справедливо и да достига до хората, които реално се нуждаят от подкрепа.

