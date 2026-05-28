Изключително важна новина за плащането на пенсиите! НОИ с разяснения

Новата разпоредба за изплащането на пенсиите ще бъде приложена за първи път през септември 2026 г., след промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Целта е пенсионерите да не чакат забавяне на месечните си плащания, когато началната или крайната дата от графика се падне в неработен ден.

Новият ред влиза в сила на 27 юли 2026 г. и ще промени досегашната практика на Националния осигурителен институт. Така парите ще се изплащат по-рано, вместо да се прехвърлят към следващ работен ден.

През юни 2026 г. НОИ за последно ще приложи действащото към момента правило. Според него, когато 7-о и/или 20-о число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва в началото и/или завършва в края на следващия работен ден.

След влизането в сила на новата разпоредба логиката ще бъде обърната в полза на пенсионерите. Ако първият или последният ден от графика е неработен, плащането ще започва, съответно ще приключва, в предходния работен ден.

По този начин НОИ ще избегне забавяне в месеците, в които календарът измества обичайния график. Промяната е насочена към по-сигурно и предвидимо получаване на дължимите суми, особено за хората, които разчитат на пенсията си като основен месечен доход.

Първият реален тест за новия ред ще бъде през септември 2026 г. Тогава за първи път пенсиите ще се изплащат по новата схема, при която неработният ден няма да отлага плащането напред, а ще го изтегля към предходния работен ден.

