Километрични тапи по пътя към Гърция. Ето къде е ад
Шофьори разказват, че пътуването им е било забавено с поне час
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Шофьори разказват, че пътуването им е било забавено с поне час
Ваканцията става преживяване, което не се забравя
Ще приложат досегашните правила за изплащане, преди новата промяна да заработи от септември
Федерация обвини властта, че защитава банкови интереси, докато възрастни хора чакат пенсиите си в почивни дни
Новото правило влиза в сила от 27 юли, а за първи път ще бъде приложено през септември
Половин милион автомобили атакуват София
Експертни съвети как законно да комбинираме отпуск и празници
Подробен списък на почивните дни и официалните празници в България
Официалните празници са установени с разпоредба на Кодекса на труда
За декември празничните дни са 24, 25, 26 декември, 1 януари е почивен
Графикът на празниците и ученическите ваканции улеснява планирането на отпуски и пътувания
Онвиха почивните дни и ваканциите
Те призоваха работодателите да дават по два свободни дни почивка на жените в колектива
За първи път работодателски организации не възразяват, а дори подкрепят идеята за повече почивни дни
Слага край на дългите уикенди
Туристическият бранш се готви за урожай
Стъпката е по предложение на финансовия министър Теменужка Петкова
България трайно има под 250 работни дни в годината
Това е един от месеците с най-много почивни дни
Страната е предпочитана най-вече заради близостта и по-ниските цени