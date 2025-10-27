Капан с почивните дни! "Промяната" реже празници

Капан с почивните дни дебне българите заради "Продължаваме промяната". Хората на Кики, Ники и Асен режат възможността за дълги уикенди по празниците.

Поводът е приемането на бюджета за 2026 г. В момента по част от предложенията заседава Тристранката.

Разглеждат се 4 законопроекта, които свързани с Кодекса на труда, като три от предложенията са на „Продължаваме промяната”. Първата инициатива засяга компенсаторните почивни дни – предложението е отпадне почивният ден понеделник, когато празниците се падат в събота или неделя. Другият е облекчаване на родителите и предвиждане на 15- дневния отпуск на бащата след раждане на дете да може да се използва по-гъвкаво и когато на самия родител му е необходимо.

Третият законопроект се отнася до натрупаните отпуски по време на майчинство. Според него тези отпуски трябва да се ползват почасово за дейности, като водене на детето на детска градина и на училище.

