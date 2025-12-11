ЕК удари тежко България

Европейската комисия съобщи, че продължава наказателната процедура срещу България заради обработката на отпадъците и изпраща мотивирано становище за неправилно прилагане на европейските правила.

ЕС въведе изисквания към депата за отпадъци, за да се предотвратят неблагоприятните последици за човешкото здраве, водата, почвата и въздуха, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

Държавите от ЕС трябва да предприемат мерки, за да се депонират само предварително обработени отпадъци.

Държавите трябва да оползотворяват и обезвреждат отпадъците така, че това да не засяга човешкото здраве и околната среда.

Европейските правила забраняват изоставянето, изхвърлянето или неконтролираното обезвреждане на отпадъци.

Делът на разделно събираните битови отпадъци в България все още е нисък и по-голямата част от тях се депонират. По данни на Националния статистически институт, през 2023 г. 24% от натрупаните отпадъци (757 000 тона) са били направо депонирани, без предварителна обработка.

Това е леко подобрение спрямо данните от 2018 г., отчита комисията. Според ЕК у нас все още няма достатъчно възможности за предварителна обработка на отпадъците.

Комисията уточнява, че през ноември 2021 г. е предприела наказателната процедура срещу нашата страна и установените недостатъци все още не са отстранени.

ЕК дава срок на България от два месеца, за да отговори и да предприеме необходимите мерки, а след това комисията може да отнесе случая до Съда на ЕС.

