За оплакване е! Как София Андреева призова сина си

София Андреева, майката на Валери – ученикът, който първи обвини Ивайло Калушев в сексуално посегателство, отправи нов призив към сина си да се покаже публично, наричайки го „пратеник на силите на мрака“.

В публикация във Facebook Андреева посочва, че загиналият Николай Златков е синът, който винаги е искала да има, като към текста е прикрепена снимка на момчето.

Майката критикува и друг „свидетел“, който според нея се опитва да дискредитира Ивайло Калушев и Сангхата, обвинявайки го, че Калушев е търсел пари от хората и е живеел с младежи – твърдения, непотвърдени от десетките други разпитани лица.

„Защо Валери и другите свидетели не покажат лицата си публично? Защо полицията приема безрезервно подобни показания?“ пита Андреева, като добавя, че двамата „кошаревски свидетели“ твърдят, че разбират от будизъм, което според нея е погрешно.

Междувременно майката на Николай Златков, Ралица Асенова, се разграничила публично както от публикациите на София Андреева, така и от показанията на Валери.

Според разкази, Валери е бил един от първите ученици на Калушев, като родителите му се притеснили, че употребява марихуана. По-късно, докато е в Мексико, отношенията му с Лама Иво се влошили и той се върнал в България, за да подаде сигнал за сексуален тормоз.

В ранните дни след откриването на телата край Околчица Валери сподели, че тормозът е започнал още на 15-годишна възраст. В същото време майка му твърди, че никога не е вярвала на сина си и обвиненията са направени от ревност към вниманието, насочено към Николай Златков.

