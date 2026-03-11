Радев с невероятен коз в Русе. Много известна дама повежда листата

Невероятен коз вади Румен Радев в Русе. Много известна дава ще е водач на листата му. Става въпрос за бившето острие на ИТН топ юристката Ива Митева, която бе председател на Народното събрание, твърди агенция АНОНС. Митева напусна ИТН заедно с Любомир Каримански.

Коалиция „Прогресивна България“ подготвя откриването на своя предизборен щаб в центъра на Русе. Той ще бъде разположен на улица „Църковна независимост“.

Щабът се очаква да се превърне в основен координационен център на кампанията в региона, като оттам ще се организират срещи с граждани, доброволчески инициативи и медийни изяви на кандидатите. На терен вече се работи активно.

Очакванията са „Прогресивна България“ да спечели два или три депутатски мандата от Русенския многомандатен район. Именно това прави подреждането на листата след водача особено оспорвано.

Сред най-амбициозните кандидати за челни позиции са бившите областни управители на Русе Борислав Българинов и Анатоли Станев. В момента Станев е представител на държавата в борда на директорите на УМБАЛ Канев. Сред потенциалните кандидати са общинският съветник от ССД Деян Недков, както и бившият водач на листата на „Български възход“ и координатор на предизборния щаб на Румен Радев в Русе Красимир Иванов.

АНОНС научи, че място в листата ще има и за представител на ВМРО, които вече обявиха подкрепата си към проекта на държавния глава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com