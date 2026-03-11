Обрат в училище. Тръгва най-голямата промяна

Министерството на образованието и науката дава старт на най-голямата дигитална реформа в училищното образование досега – проект за над 126 милиона евро, финансиран по Европейския социален фонд плюс. Инициативата, която ще се реализира в рамките на четири години, цели да модернизира изцяло дигиталната среда в училищата и да въведе инструменти с изкуствен интелект, които да подпомагат учениците и учителите.

Новата ера: изкуственият интелект като помощник на учителя

В основата на проекта стои внедряването на инструменти с изкуствен интелект (ИИ), които да анализират учебния процес и да подпомагат персонализираното обучение.

„Изкуственият интелект няма да замени учителите – той не може да ги замени. Но ще бъде техен помощник в административните процеси и в персонализирането на съдържанието за децата“, подчерта Владимир Станчев, директор на дирекция „Управление и изпълнение на проекти“ в МОН.

Системата ще може да разпознава ранни обучителни затруднения чрез анализ на данни. Ако ученик отсъства дори седмица, ИИ ще изчисли пропуснатия материал и ще предложи конкретни уроци, упражнения и тестове за самоподготовка. Това е първата стъпка към истинско адаптивно обучение – практика, която вече се използва в най-развитите образователни системи в Европа и Азия.

Единна дигитална идентичност за всички ученици и учители

Една от най-сериозните критики към досегашните дигитални платформи беше трудният достъп и липсата на унифицирана система за вход.

Филип Иванов, директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“, обяви, че вече е създадена единна национална дигитална идентичност за всички участници в образователната система.

Всеки ученик и учител разполага със собствено потребителско име, което дава защитен достъп до всички услуги на МОН. Това е ключова стъпка към изграждането на единна екосистема, в която платформите работят заедно, а не като отделни, несвързани системи.

Проектът поставя и силен акцент върху киберсигурността – тема, която става все по-важна в контекста на растящите рискове за личните данни на децата.

„Дигиталната раница“ – втори шанс за проваления първи опит

Проектът предвижда и надграждане на платформата „Дигитална раница“, която в предишните години беше критикувана за неефективност и трудна употреба.

Според експерти, цитирани в няколко медии, първоначалната версия на платформата не успя да се наложи сред учениците и родителите, а голяма част от инвестираните средства не доведоха до реални резултати. Новият проект обаче обещава коренно различен подход – с реални функционалности, интегрирани ИИ инструменти и по-добра свързаност между училищата.

Обучение на учители и клубове за дигитални умения

Една от най-важните части на проекта е мащабната програма за обучение на учители.

Педагозите ще преминат през специализирани курсове за работа с изкуствен интелект, дигитални инструменти и нови методи за преподаване. Това е ключово, защото без подготвени учители дори най-модерните технологии остават неизползваеми.

За учениците се предвижда създаването на клубове по интереси, насочени към дигитална грамотност, програмиране, медийна култура и социални умения – компетентности, които са задължителни за съвременния пазар на труда.

Какво означава проектът за българското образование

Новата инициатива на МОН е стратегическа не само за училищата, но и за бъдещето на страната.

България се доближава до европейските стандарти за дигитализация.

Учениците получават шанс за по-индивидуализирано обучение.

Учителите ще бъдат облекчени от административни задачи.

Родителите ще имат по-ясна и достъпна информация за напредъка на децата си.

Образователната система става по-гъвкава и по-подготвена за кризи като пандемии.

Проектът е амбициозен, но ако бъде реализиран качествено, може да се превърне в най-значимата реформа в българското образование от десетилетия.

