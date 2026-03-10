Търсят се 1000 учители

Национално проучване търси гласа на 1000 учители за бъдещето на гражданското образование в България, съобщиха от платформата Prepodavame.bg.

Как учениците се учат да аргументират позиция, да участват в обществен разговор и да разбират различни гледни точки? Как тези умения се развиват в реалната работа в класната стая - и в кои учебни предмети се появяват най-често? Отговори на тези въпроси търси новото национално проучване на платформата Prepodavame.bg, посветено на начините, по които се развиват гражданските компетентности в българското училище.

Амбицията на инициативата е да събере мнението на поне 1000 педагогически специалисти от цялата страна. Само за няколко дни над 400 учители от различни региони на страната вече споделиха своя опит.

Целта е да се очертаят реалните практики в класната стая, както условията и предизвикателствата, които влияят върху решенията на учителите да работят с обществени теми в различни учебни предмети.

Резултатите ще помогнат да се разбере по-добре как гражданските компетентности се развиват на практика, както и каква подкрепа би била най-полезна за учителите.

Проучването поставя фокус върху реалния опит на преподавателите, които ежедневно вземат решения как да съчетават учебната програма, нуждите на учениците и динамиката на обществените теми.

„За да предложим адекватна подкрепа и работещи ресурси, първо трябва да разберем как учителите реално вземат решения в класната стая - кога и как включват граждански теми и умения, какво им помага и какво ги затруднява“, казва Мила Иванова, ръководител на изследователския екип. Техният опит е изключително ценен, защото именно в ежедневната работа на учителите гражданските компетентности престават да бъдат абстрактна идея от учебните програми и се превръщат в реални учебни ситуации, добавя тя.

Анкетата е напълно анонимна и попълването й отнема около десет минути. Всички учители, директори и образователни експерти могат да споделят своя опит до края на март чрез официалната страница на инициативата: https://prepodavame.bg/kak-razvivame-grazhdanskite-kompetentnosti-v-uchilishte/

Резултатите от изследването ще бъдат публично представени през април.

